android-1.ru / Игры / На русском / Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш)
Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш)

Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш) 22.30.00.19621

12
2
Скачать (935 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
22.30.00.19621
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Hutch Games
Категория:
На русском / Гонки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 935 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 707

Top Drives – это не просто гоночная игра; это уникальное сочетание стратегии, коллекционирования карт и автомобильных гонок, которое предлагает игрокам совершенно новый опыт в мире автомобильных симуляторов. В этой игре вам предстоит не только участвовать в захватывающих гонках, но и стратегически управлять своим автопарком, собирая, улучшая и применяя автомобили в различных гонках на основе их характеристик и условий трассы.


Отличительной чертой игры является её упор на стратегическое мышление и планирование. Вам нужно будет не просто гонять с максимальной скоростью, но и тщательно выбирать автомобили для каждой гонки, учитывая такие факторы, как погодные условия, тип дорожного покрытия и уникальные особенности трассы. Это добавляет игре глубину и делает каждую гонку неповторимой.


Коллекционный элемент игры также играет ключевую роль. "Top Drives" предлагает тысячи автомобилей на любой вкус, от классических до современных суперкаров, каждый из которых можно собирать, улучшать и использовать в гонках. Это позволяет игрокам создавать собственные уникальные колоды автомобилей, подходящие для различных стратегий и стилей игры.


Скриншоты

Информация о модах

Множитель скорости

 Теги темы: Встроенный кэш

Скачать Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш) 22.30.00.19621 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш) 935 Мб Ссылка 2 935 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Pocket Dungeon (Мод, Много кристаллов)
Pocket Dungeon (Мод, Много кристаллов)
Версия: 1.4.0
Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню)
Fantasy Heroes: Legendary Raid - RPG Экшн рпг (Мод меню)
Версия: 0.43
Убийства в «Будапеште»: Детективная история (Мод, Много билетов)
Убийства в «Будапеште»: Детективная история (Мод, Много билетов)
Версия: 1.0.10
Idle Airport Tycoon - Игра Аэропорт (Мод, Много денег)
Idle Airport Tycoon - Игра Аэропорт (Мод, Много денег)
Версия: 1.4.7
Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег)
Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег)
Версия: 1.13.18
Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег)
Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег)
Версия: 2.8.0
Evil Nun Maze: Бесконечный побег (Мод, Много денег)
Evil Nun Maze: Бесконечный побег (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.3
MONZO - Цифровой Конвейер Моделей (Мод, Unlocked)
MONZO - Цифровой Конвейер Моделей (Мод, Unlocked)
Версия: 0.6.0

Отзывы о Top Drives — карточные гонки (Встроенный кэш)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив