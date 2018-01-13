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Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег)

Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег) 1.13.18

6
2
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
OneSoft Global PTE. LTD.
Версия:
1.13.18
Категория:
На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 70 Мб
id приложения:
com.cscmobi.merge.plant
Русский язык:
Есть
Лайков:
6
Комментарии:
0
Просмотров:
3 167

Merge Plants - увлекательная мобильная игра, которая позволяет игрокам сажать растения и заботиться о них, чтобы использовать их в борьбе против зомби и защищать свой город. Главной миссией игрока является предотвратить нашествие зомби и предотвратить разрушение мирного города. Для этого игроки должны выращивать растения, которые способны сражаться с врагами.


Игра предоставляет игрокам возможность выращивать различные виды растений и объединять их в более мощные формы. Чем больше растений у вас есть и чем лучше вы их развиваете, тем больше шансов у вас защитить город от зомби. Быстрый и стратегический рост растений становится ключом к успешному выполнению миссии. Таким образом, Merge Plants предлагает игрокам уникальное сочетание садоводческой стратегии и защиты от зомби, делая игру увлекательной и захватывающей.


Скриншоты

Информация о модах
  • Неограниченное количество бриллиантов



 Теги темы: Много денег

Скачать Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег) 1.13.18 взлом

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Скачать Merge Plants - Zombie Defense - игра зомби (Мод, Много денег)
70 Мб
Ссылка 2
70 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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