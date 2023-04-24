Zombie Hospital Tycoon Idle Management Game - симулятор касания с низкополигональной графикой, в котором игроки управляют продвинутым медицинским центром в обстановке зомби-апокалипсиса. Старый мир рухнул, но отважные герои и врачи смогли найти лекарство от вируса, превращающего людей в монстров. Теперь остатки разумного человечества заняты охотой и отловом зараженных для длительного лечения и реабилитации. А потом отпустите репатриантов. Каждый из успешных кейсов приносит большой доход, и вы не должны ни на секунду останавливаться в развитии и расширении своей собственности.