Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег) 2.8.0
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hot Siberians
Версия:
2.8.0
Категория:
Обновлено:
Вчера, 20:37
Возраст:
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 136
Zombie Hospital Tycoon Idle Management Game - симулятор касания с низкополигональной графикой, в котором игроки управляют продвинутым медицинским центром в обстановке зомби-апокалипсиса. Старый мир рухнул, но отважные герои и врачи смогли найти лекарство от вируса, превращающего людей в монстров. Теперь остатки разумного человечества заняты охотой и отловом зараженных для длительного лечения и реабилитации. А потом отпустите репатриантов. Каждый из успешных кейсов приносит большой доход, и вы не должны ни на секунду останавливаться в развитии и расширении своей собственности.
Информация о модах
1. Неограниченное количество денег
2. Неограниченное количество бриллиантов
(никогда не уменьшаются, когда вы тратите)
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