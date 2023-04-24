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Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег)

Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег) 2.8.0

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Скачать (97 Мб)
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Hot Siberians
Версия:
2.8.0
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 97 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 136

Zombie Hospital Tycoon Idle Management Game - симулятор касания с низкополигональной графикой, в котором игроки управляют продвинутым медицинским центром в обстановке зомби-апокалипсиса. Старый мир рухнул, но отважные герои и врачи смогли найти лекарство от вируса, превращающего людей в монстров. Теперь остатки разумного человечества заняты охотой и отловом зараженных для длительного лечения и реабилитации. А потом отпустите репатриантов. Каждый из успешных кейсов приносит большой доход, и вы не должны ни на секунду останавливаться в развитии и расширении своей собственности.


Скриншоты

Информация о модах

1. Неограниченное количество денег

2. Неограниченное количество бриллиантов

(никогда не уменьшаются, когда вы тратите)

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег) 2.8.0 взлом

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Скачать Idle Zombie Hospital Tycoon: Management Game (Мод, Много денег) 97 Мб Ссылка 2 97 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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