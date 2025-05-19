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Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован)

Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован) 1.3.6

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Версия:
1.3.6
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
FunLanding Game Studio
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Сегодня, 16:26
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 118 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 774
Скриншоты
Описание

Makeup Artist: Makeup Games - это увлекательная игра, специально разработанная для девочек, которые мечтают стать визажистами и раскрывать свой талант в мире макияжа. Это приложение предлагает уникальную тему макияжа и позволяет игрокам воплотить свои творческие идеи в жизнь.


В игре вы можете воспользоваться разнообразными инструментами и создавать невероятные образы для девушек. Применяйте макияж, выбирайте стильные аксессуары и одежду, чтобы превратить своих моделей в настоящих красавиц.


"Makeup Artist: Makeup Games" предоставляет возможность игрокам проявить свой талант и фантазию, создавая уникальные и стильные образы. Это место, где каждая девочка может почувствовать себя профессиональным визажистом и получить удовольствие от творчества. Время проявить свой талант и стать лучшим в мире макияжа в этой захватывающей игре!


Информация о модах

Премиум разблокирован

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован) v1.3.6 MOD APK

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Скачать Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован) 118 Мб Ссылка 2 118 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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