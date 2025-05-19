Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован) 1.3.6
Makeup Artist: Makeup Games - это увлекательная игра, специально разработанная для девочек, которые мечтают стать визажистами и раскрывать свой талант в мире макияжа. Это приложение предлагает уникальную тему макияжа и позволяет игрокам воплотить свои творческие идеи в жизнь.
В игре вы можете воспользоваться разнообразными инструментами и создавать невероятные образы для девушек. Применяйте макияж, выбирайте стильные аксессуары и одежду, чтобы превратить своих моделей в настоящих красавиц.
"Makeup Artist: Makeup Games" предоставляет возможность игрокам проявить свой талант и фантазию, создавая уникальные и стильные образы. Это место, где каждая девочка может почувствовать себя профессиональным визажистом и получить удовольствие от творчества. Время проявить свой талант и стать лучшим в мире макияжа в этой захватывающей игре!
Премиум разблокирован
Скачать Makeup Artist: Makeup Games, Fashion Stylist (Мод, Премиум разблокирован) v1.3.6 MOD APK
Запомни▶
Установка
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Формат
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.zip или
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Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.