Лунный Пионер (Мод, Без рекламы) 2.14.18
Moon Pioneer дает вам совершенно новую империю, в которой вы можете свободно строить сооружения, знаменующие важные вехи человечества. Звучит странно, правда, но это совершенно верно; вы не ослышались! У игроков будет возможность ступить на Луну, чтобы исследовать ее существование вместе со многими другими союзниками. Сможете ли вы успешно выполнить миссию лидера по изменению цивилизации? Игроки превратятся в лидера армии, известной как армия самоубийц. Это путешествие полностью доступно вам, когда превосходная задача ложится тяжелым бременем на ваши плечи. В целом, Moon Pioneer — это игра в жанре основ-билдинга; когда игроки отправятся в это путешествие, они начнут с нуля.
Все здесь будет трансформироваться в совершенно другой образ от оригинала из ваших рук и мозга. Для этого игрокам придется собирать и использовать эти ресурсы для различных построек. Эти шедевры казались мечтой, но теперь, с Moon Pioneer, все возможно. Точно так же в этом мире будет увеличиваться количество материальных благ и людей. Это станет основой для будущего; человечество может ступить на Луну. Мы позволяем вам собирать масло, что также является первой командой и приказом, данным вам. Вам и вашим друзьям предстоит добыть как можно больше нефти. Из этого ценного ресурса вы начнете строить различные специальные базы. Безопасное убежище — главная цель, когда каждый день приходится надевать тяжелую одежду, что очень утомительно. Если возможно, вы сможете комфортно укрыться здесь после каждой миссии.
Без рекламыMOD V2
1.Ускорение производства
2.Без усталости
3.Без рекламы
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