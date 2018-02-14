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Лунный Пионер (Мод, Без рекламы)

Лунный Пионер (Мод, Без рекламы) 2.14.18

4
2
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
VOODOO
Версия:
2.14.18
Категория:
Без интернета / На русском / Аркады
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 88 Мб
id приложения:
com.norwichsidegames.tothemoon
Русский язык:
Есть
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
2 988

Moon Pioneer дает вам совершенно новую империю, в которой вы можете свободно строить сооружения, знаменующие важные вехи человечества. Звучит странно, правда, но это совершенно верно; вы не ослышались! У игроков будет возможность ступить на Луну, чтобы исследовать ее существование вместе со многими другими союзниками. Сможете ли вы успешно выполнить миссию лидера по изменению цивилизации? Игроки превратятся в лидера армии, известной как армия самоубийц. Это путешествие полностью доступно вам, когда превосходная задача ложится тяжелым бременем на ваши плечи. В целом, Moon Pioneer — это игра в жанре основ-билдинга; когда игроки отправятся в это путешествие, они начнут с нуля. 


Все здесь будет трансформироваться в совершенно другой образ от оригинала из ваших рук и мозга. Для этого игрокам придется собирать и использовать эти ресурсы для различных построек. Эти шедевры казались мечтой, но теперь, с Moon Pioneer, все возможно. Точно так же в этом мире будет увеличиваться количество материальных благ и людей. Это станет основой для будущего; человечество может ступить на Луну. Мы позволяем вам собирать масло, что также является первой командой и приказом, данным вам. Вам и вашим друзьям предстоит добыть как можно больше нефти. Из этого ценного ресурса вы начнете строить различные специальные базы. Безопасное убежище — главная цель, когда каждый день приходится надевать тяжелую одежду, что очень утомительно. Если возможно, вы сможете комфортно укрыться здесь после каждой миссии.



Скриншоты

Информация о модах

Без рекламы

MOD V2


1.Ускорение производства 

2.Без усталости 

3.Без рекламы

 Теги темы: Без рекламы

Скачать Лунный Пионер (Мод, Без рекламы) 2.14.18 взлом

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88 Мб
Ссылка 2
88 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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