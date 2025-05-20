Зоокемон (Мод, Много денег) 2.0.15
Вы ищете новое хобби? Хотите попробовать свои силы в совершенно новых боевых приключениях? Приезжайте в Zokemon – это идеальное сочетание желаемых условий. Придя в эту игру, вы получите привилегию – быть предводителем уникальных существ. Однако именно вам предстоит отправиться в приключения и открыть множество новых земель. Найдите множество животных, приручите и используйте их в бою.
Вы когда-нибудь были в одиночестве, чтобы отправиться на поиски новых земель в мире? Необитаемые острова или леса полны диких зверей? Это, вероятно, вне вашей досягаемости, когда дело доходит до такого количества задач, но это то, что вам нужно делать, когда дело доходит до Zokemon. Всегда исследуйте новые области, чтобы найти обитающих там существ и использовать их в бою. В этой новой версии вы попадете на остров динозавров с бесчисленным количеством загадочных существ.
МОД МЕНЮ
Высокий выпад монет
Команда исцеления
Удален навязчивый ADS
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.