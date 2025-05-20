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Зоокемон (Мод, Много денег)

Зоокемон (Мод, Много денег) 2.0.15

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Версия:
2.0.15
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HOMA GAMES
Категория:
Аркады / На русском / Без интернета
Обновлено:
Сегодня, 17:00
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 76 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 711
Скриншоты
Описание

Вы ищете новое хобби? Хотите попробовать свои силы в совершенно новых боевых приключениях? Приезжайте в Zokemon – это идеальное сочетание желаемых условий. Придя в эту игру, вы получите привилегию – быть предводителем уникальных существ. Однако именно вам предстоит отправиться в приключения и открыть множество новых земель. Найдите множество животных, приручите и используйте их в бою.


Вы когда-нибудь были в одиночестве, чтобы отправиться на поиски новых земель в мире? Необитаемые острова или леса полны диких зверей? Это, вероятно, вне вашей досягаемости, когда дело доходит до такого количества задач, но это то, что вам нужно делать, когда дело доходит до Zokemon. Всегда исследуйте новые области, чтобы найти обитающих там существ и использовать их в бою. В этой новой версии вы попадете на остров динозавров с бесчисленным количеством загадочных существ.




Информация о модах

МОД МЕНЮ

Высокий выпад монет

Команда исцеления

Удален навязчивый ADS

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 Теги темы: Много денег

Скачать Зоокемон (Мод, Много денег) v2.0.15 MOD APK

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Скачать Зоокемон (Мод, Много денег) 76 Мб Ссылка 2 76 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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