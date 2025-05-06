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Space Frontier 2 (Мод, Много денег)

Space Frontier 2 (Мод, Много денег) 1.5.61

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Версия:
1.5.61
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Ketchapp
Категория:
Игры / Аркады
Обновлено:
Сегодня, 18:49
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 65 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
1 464
Скриншоты
Описание

Возможность покорить огромный мир - мечта многих людей, в том числе и вас. Но когда вы приходите в Space Frontier 2, место, куда вы можете отправиться, намного больше. Игроки могут покорить огромную галактику на сотнях самых совершенных космических кораблей. Открывайте, улучшайте и покупайте больше космических кораблей, которые смогут пройти дальше по мере достижения вами новых уровней. Здесь нет никаких ограничений, только время для колонизации других планет.


Ваше приключение в Space Frontier 2 не так просто, как ступить в ту или иную страну с целью осмотра достопримечательностей. Но ваше путешествие в этой игре более комплексное, когда вам, вероятно, предстоит выполнить непростую задачу — покорить более 50 солнечных систем. Независимо от того, как далеко они от того места, где вы сейчас находитесь, этой страсти достаточно, чтобы вы могли завоевать большее.



Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Space Frontier 2 (Мод, Много денег) v1.5.61 MOD APK

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Скачать Space Frontier 2 (Мод, Много денег) 65 Мб Ссылка 2 65 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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