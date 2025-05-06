Space Frontier 2 (Мод, Много денег) 1.5.61
Возможность покорить огромный мир - мечта многих людей, в том числе и вас. Но когда вы приходите в Space Frontier 2, место, куда вы можете отправиться, намного больше. Игроки могут покорить огромную галактику на сотнях самых совершенных космических кораблей. Открывайте, улучшайте и покупайте больше космических кораблей, которые смогут пройти дальше по мере достижения вами новых уровней. Здесь нет никаких ограничений, только время для колонизации других планет.
Ваше приключение в Space Frontier 2 не так просто, как ступить в ту или иную страну с целью осмотра достопримечательностей. Но ваше путешествие в этой игре более комплексное, когда вам, вероятно, предстоит выполнить непростую задачу — покорить более 50 солнечных систем. Независимо от того, как далеко они от того места, где вы сейчас находитесь, этой страсти достаточно, чтобы вы могли завоевать большее.
Много денег
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Запомни▶
Установка
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Формат
.xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как
.zip или
.bin, просто переименуйте его в
.xapk.
Обычные
.apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.
Работа в фоне▶
Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.