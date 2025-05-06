Описание

Возможность покорить огромный мир - мечта многих людей, в том числе и вас. Но когда вы приходите в Space Frontier 2, место, куда вы можете отправиться, намного больше. Игроки могут покорить огромную галактику на сотнях самых совершенных космических кораблей. Открывайте, улучшайте и покупайте больше космических кораблей, которые смогут пройти дальше по мере достижения вами новых уровней. Здесь нет никаких ограничений, только время для колонизации других планет.





Ваше приключение в Space Frontier 2 не так просто, как ступить в ту или иную страну с целью осмотра достопримечательностей. Но ваше путешествие в этой игре более комплексное, когда вам, вероятно, предстоит выполнить непростую задачу — покорить более 50 солнечных систем. Независимо от того, как далеко они от того места, где вы сейчас находитесь, этой страсти достаточно, чтобы вы могли завоевать большее.



