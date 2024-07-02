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Pirates & Puzzles - Пираты, ПВП & Игры три-в-ряд (Мод, Без рекламы)

Pirates & Puzzles - Пираты, ПВП & Игры три-в-ряд (Мод, Без рекламы) 1.26.0

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Версия:
1.26.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
HeroCraft Ltd.
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 83 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 346

Pirates & Puzzles — это увлекательная и юмористическая игра, предлагающая игрокам уникальный опыт пиратского приключения. В этой игре игроки создают и управляют своей могущественной пиратской командой, стремясь покорить все океаны и стать самыми страшными пиратами на водах.


Основной целью в Pirates & Puzzles является сражение с другими игроками и грабеж территорий. Игроки должны применять стратегию и тактику, чтобы одолеть противников и завоевать новые земли. Кроме того, игра предлагает выполнение различных напряженных и сложных миссий, которые требуют умения и стратегического мышления.


Игра поощряет прогресс, постоянно открывая новые возможности и уровни для игроков. По мере того как игроки продвигаются вперед, они обнаруживают новые элементы геймплея, снаряжение, персонажи и миссии. Это делает игровой процесс динамичным и постоянно меняющимся, поддерживая интерес и вовлеченность игроков.



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Скачать Pirates & Puzzles - Пираты, ПВП & Игры три-в-ряд (Мод, Без рекламы) 83 Мб Ссылка 2 83 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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