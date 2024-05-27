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Empires & Puzzles: Эпичная головоломка (Мод, Режим бога)

Empires & Puzzles: Эпичная головоломка (Мод, Режим бога) 68.0.0

Сразитесь с монстрами, решая уникальные головоломки
27
14
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Small Giant Games
Версия:
68.0.0
Категория:
Без интернета / На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
id приложения:
com.smallgiantgames.empires
Русский язык:
Есть
Лайков:
27
Комментарии:
5
Просмотров:
15 381

Empires & Puzzles: RPG Quest - это захватывающая смесь классической ролевой игры и захватывающих головоломок. В этой игре игроки отправляются в эпические приключения, бросая вызов монстрам и врагам через уникальный подход к битвам. Вместо обычных ходов и атак, здесь игроки решают головоломки, чтобы активировать способности своих героев и поражать врагов.


Новаторский геймплей Empires & Puzzles: RPG Quest предлагает уникальный опыт игры, который неизменно увлекает игроков. Они должны тщательно планировать свои действия, выбирая правильные комбинации элементов и способностей, чтобы одержать победу. Это создает захватывающую динамику, где каждое решение имеет значение и может изменить исход сражения.


Но самое привлекательное в Empires & Puzzles: RPG Quest - это его креативный подход к известной теме битвы между героями и монстрами. Вместо того, чтобы просто наносить удары, игроки должны развивать свои тактические навыки и мышление, что делает каждую схватку захватывающим испытанием интеллекта и стратегии.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Режим бога
 Теги темы: Режим бога

Скачать Empires & Puzzles: Эпичная головоломка (Мод, Режим бога) 68.0.0 взлом

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Скачать Empires & Puzzles: Эпичная головоломка (Мод, Режим бога) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Empires & Puzzles: Эпичная головоломка (Мод, Режим бога)


Комментарии (5)
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Tom
Tom 25 октября 2022 07:50
Телефон не видит приложение, что бы сделать его поверх так что мод не рабочий
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Гость Сергей
Гость Сергей 18 октября 2022 15:35
Мод не работает!!!
0
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Bigtom
Bigtom 12 октября 2022 03:57
Обычная версия, не просит доступ к поверх всех приложений, сразу заходит в акк плей маоуета
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 31 августа 2022 00:04
Катя, Здравствуйте, мода на новую версию ещё нет
0
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Катя
Катя 30 августа 2022 13:55
Здравствуйте, скажите пожалуйста, а обновление будет до последнего? А то сходу пишет обновить=)
0
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