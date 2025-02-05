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Candy Crush Soda Saga (Мод, Unlocked)

Candy Crush Soda Saga (Мод, Unlocked) 1.286.1

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Версия:
1.286.1
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
King
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 134 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2 849
Скриншоты
Описание

Candy Crush Soda Saga никогда не переставала быть актуальной игрой, благодаря постоянным обновлениям от King, разработчика игры, который внедряет множество новых механик, чтобы привлекать и радовать игроков. Еще одной причиной ее актуальности является то, что King выпустила несколько разветвлений, что делает эту серию более разнообразной и интересной для игроков, а также приносит больше выгоды разработчикам. Одной из самых популярных разветвленных версий Candy Crush является Candy Crush Soda Saga. Эта игра-головоломка также основана на классической механике "три в ряд", но в ней происходят удивительные преобразования и добавляются интересные новые элементы.


В отличие от некоторых других головоломок "три в ряд", Candy Crush Soda Saga также предлагает игрокам увлекательную историю и настоящее приключение. Геймплей служит инструментом для продвижения сюжета и наслаждения пейзажами и темами, представленными в игре. Каждая земля, которую игроки проходят, имеет свою уникальную тему и дизайн.



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 Теги темы: Unlocked

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Скачать Candy Crush Soda Saga (Мод, Unlocked) 134 Мб Ссылка 2 134 Мб

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