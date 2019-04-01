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Bubble Pop Origin! Puzzle Game (Мод, Auto Win)

Bubble Pop Origin! Puzzle Game (Мод, Auto Win) 24.0605.00

3
1
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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
BitMango
Версия:
24.0605.00
Категория:
Игры / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.puzzle1studio.go.bubblepoporiginpuzzlegame
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
3 078

Bubble Pop Origin - это увлекательная игра, которая предоставляет игрокам возможность создавать мощные взрывы, запуская шары высоко вверх. Цель игры - разрушать шары на игровой доске, объединяя их с помощью выстрелов. На игровой доске размещены множество шаров различных цветов, и игроку предоставляется только несколько шансов для выстрела. Чтобы разрушить шар, необходимо совпадение цвета с предыдущим выстрелом. При этом, чем больше шаров вы уничтожите за один выстрел, тем больше очков вы получите. Игра представляет собой настоящую головоломку и требует от игрока хорошей реакции и стратегического мышления.


Постепенно, игроки находят секреты и тактики, которые позволяют им получать высокие баллы и улучшать свои навыки. Bubble Pop Origin также предоставляет разнообразные бонусы и уровни, что делает игру более интересной и вызывающей. Графика и звуковое сопровождение создают приятное визуальное и звуковое восприятие игры. Эта игра предоставляет возможность игрокам провести время с удовольствием и испытать свои навыки в разрушении шаров.


Скриншоты

Информация о модах

Автоматическая победа

Скачать Bubble Pop Origin! Puzzle Game (Мод, Auto Win) 24.0605.00 взлом

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Скачать Bubble Pop Origin! Puzzle Game (Мод, Auto Win)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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