Версия:
1.24.14
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AdoreStudio Limited
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:19
Возраст:
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 622
Описание
Мы Sunny Games - разработчики игр для людей, которым нравятся сюжеты и эстетическая красота игр. Приходите в игровой мир Coastal Hill Mystery и совершите путешествие по закоулкам памяти. Главная героиня спустя долгое время возвращается в свой родной город, который когда-то называла домом, а теперь стало еще хуже. Пришло время сразиться с тьмой, чтобы спасти свой родной город и раскрыть тайну этого прекрасного города.
Туман, который вы сейчас видите, скрывает все от ваших глаз и мешает вам жить здесь со всем покоем, которого вы заслуживаете. Но есть надежда! Вы найдете то, что скрыто в тумане, пока не стало слишком поздно и обстоятельства для вас кардинально не изменились.
Информация о модах
- Неограниченное количество предметов
- Энергия времени = Неограниченная энергия
- Реклама не включена
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Скачать Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег) v1.24.14 MOD APK
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