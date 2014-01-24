Описание

Мы Sunny Games - разработчики игр для людей, которым нравятся сюжеты и эстетическая красота игр. Приходите в игровой мир Coastal Hill Mystery и совершите путешествие по закоулкам памяти. Главная героиня спустя долгое время возвращается в свой родной город, который когда-то называла домом, а теперь стало еще хуже. Пришло время сразиться с тьмой, чтобы спасти свой родной город и раскрыть тайну этого прекрасного города.





Туман, который вы сейчас видите, скрывает все от ваших глаз и мешает вам жить здесь со всем покоем, которого вы заслуживаете. Но есть надежда! Вы найдете то, что скрыто в тумане, пока не стало слишком поздно и обстоятельства для вас кардинально не изменились.