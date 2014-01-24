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Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег)

Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег) 1.24.14

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Версия:
1.24.14
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
AdoreStudio Limited
Категория:
Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 90 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
5 622
Скриншоты
Описание

Мы Sunny Games - разработчики игр для людей, которым нравятся сюжеты и эстетическая красота игр. Приходите в игровой мир Coastal Hill Mystery и совершите путешествие по закоулкам памяти. Главная героиня спустя долгое время возвращается в свой родной город, который когда-то называла домом, а теперь стало еще хуже. Пришло время сразиться с тьмой, чтобы спасти свой родной город и раскрыть тайну этого прекрасного города.


Туман, который вы сейчас видите, скрывает все от ваших глаз и мешает вам жить здесь со всем покоем, которого вы заслуживаете. Но есть надежда! Вы найдете то, что скрыто в тумане, пока не стало слишком поздно и обстоятельства для вас кардинально не изменились.


Информация о модах
  • Неограниченное количество предметов
  • Энергия времени = Неограниченная энергия
  • Реклама не включена
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 Теги темы: Много денег

Скачать Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег) v1.24.14 MOD APK

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Скачать Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег) 90 Мб Ссылка 2 90 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer

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Отзывы о Coastal Hill: Искать Предметы (Мод, Много денег)


Комментарии (1)
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Эльвира
Эльвира 27 мая 2024 09:38
Здравствуйте, обновите пожалуйста игру
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