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Чернушки (Мод, Много денег)

Чернушки (Мод, Много денег) 11.7.697

Исследуйте и развивайте милых существ через головоломки "три в ряд"
8
1
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Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Celtic Spear
Версия:
11.7.697
Категория:
Без интернета / Головоломки / На русском
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 102 Мб
id приложения:
com.celticspear.blackies
Русский язык:
Есть
Лайков:
8
Комментарии:
0
Просмотров:
4 573

Чернушки - В игре "Милашки" вас ожидает захватывающее приключение, где вы будете помогать маленьким существам приблизиться к человеческой жизни. Ваша миссия состоит в исследовании и изучении их поведения и развития.


Каждый игрок будет иметь свою собственную доску задач, где вы будете выполнять различные запросы и миссии для получения бриллиантов, которые помогут вам продвигаться дальше в игре. Вам предстоит решать разнообразные головоломки "три в ряд", чтобы не только развивать существ, но и прогрессировать в игре.


В новой версии игры были добавлены увлекательные головоломки "три в ряд", чтобы поддерживать ваш интерес и дать возможность продолжать прогрессировать. Интерфейс игры также был улучшен, чтобы привлечь внимание множества игроков и сделать игровой процесс более привлекательным. Погрузитесь в удивительный мир "Милашек" и помогите этим маленьким существам достичь новых высот в их развитии. Ваше исследование и помощь приведут их ближе к полноценной человеческой жизни.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Бесконечные деньги
  • Неограниченные бустеры
  • Неограниченное количество кирок
  • Неограниченное количество перчаток
  • Неограниченная тяжелая наковальня
  • Скорость игры

(Все увеличиваются при трате).

 Теги темы: Много денег, Логические

Скачать Чернушки (Мод, Много денег) 11.7.697 взлом

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Скачать Чернушки (Мод, Много денег) 102 Мб Ссылка 2 102 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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