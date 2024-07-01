Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 1.19.18
Версия:
1.19.18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 01:29
Возраст:
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 912
Первая часть игры Brain Test: Хитрые Головоломки покорила сердца игроков по всему миру. В игре Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки вас ждёт ещё больше интересных головоломок и весёлых тестов, а так же увлекательные игры на логику. Будьте готовы к решению заковыристых загадок которые могут заставить вас изрядно попотеть. Многие загадки будут испытывать ваше нестандартное мышление, проверьте свой IQ с помощью этой потрясающей игры, наполненной сотнями логических задачек и головоломок.
Сможете ли вы пройти все хитрые головоломки и узнать свой настоящий IQ?
Информация о модах
1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ЭТАПЫ
2. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПОДСКАЗКИ
Скачать Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 1.19.18 взлом
Скачать из Google Play
⬇ Скачать Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 82 Мб ⬇ Ссылка 2 82 Мб
Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство