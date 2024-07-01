android-1.ru / Игры / На русском / Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки)
Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки)

Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 1.19.18

14
9
Скачать (82 Мб)
Нужно обновить?
Версия:
1.19.18
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Unico Studio
Категория:
На русском / Головоломки
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 82 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 912

Первая часть игры Brain Test: Хитрые Головоломки покорила сердца игроков по всему миру. В игре Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки вас ждёт ещё больше интересных головоломок и весёлых тестов, а так же увлекательные игры на логику. Будьте готовы к решению заковыристых загадок которые могут заставить вас изрядно попотеть. Многие загадки будут испытывать ваше нестандартное мышление, проверьте свой IQ с помощью этой потрясающей игры, наполненной сотнями логических задачек и головоломок.

Сможете ли вы пройти все хитрые головоломки и узнать свой настоящий IQ?


Скриншоты

Информация о модах

1. РАЗБЛОКИРОВАТЬ ВСЕ ЭТАПЫ

2. НЕОГРАНИЧЕННЫЕ ПОДСКАЗКИ

 Теги темы: Бесплатные покупки

Скачать Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 1.19.18 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки) 82 Мб Ссылка 2 82 Мб

Популярные вопросы: Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Meow.io (Мод, Много денег)
Meow.io (Мод, Много денег)
Версия: 5.4
настоящий коммандос критическое действие игры (Мод, Много патронов)
настоящий коммандос критическое действие игры (Мод, Много патронов)
Версия: 1.21.0.27
MemesWars 2 (Мод, Бесплатные покупки)
MemesWars 2 (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 1.1.30
Демонический Клинок - Японская Экшн РПГ (Мод меню)
Демонический Клинок - Японская Экшн РПГ (Мод меню)
Версия: 2.550
Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки)
Легенды кунг фу: Сага - игра (Мод, Без перезарядки)
Версия: 32.0.0
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Producer: Choose your Star (Мод, Много денег)
Версия: 2.59
Blitz Brigade - онлайн угар! (Мод, Скорость)
Blitz Brigade - онлайн угар! (Мод, Скорость)
Версия: 3.6.2a
Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)
Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)
Версия: 0.9401

Отзывы о Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки (Мод, Бесплатные покупки)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив