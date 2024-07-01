Первая часть игры Brain Test: Хитрые Головоломки покорила сердца игроков по всему миру. В игре Brain Test 2: Хитрые Рассказы и Головоломки вас ждёт ещё больше интересных головоломок и весёлых тестов, а так же увлекательные игры на логику. Будьте готовы к решению заковыристых загадок которые могут заставить вас изрядно попотеть. Многие загадки будут испытывать ваше нестандартное мышление, проверьте свой IQ с помощью этой потрясающей игры, наполненной сотнями логических задачек и головоломок.

Сможете ли вы пройти все хитрые головоломки и узнать свой настоящий IQ?