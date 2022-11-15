Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы) 0.9401
Версия:
0.9401
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Megaloot
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
15-11-2022, 20:53
Возраст:
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 919
Stories: your choice is matter (коллекция историй) (Мод, Бесплатные покупки) - Ещё одна игра из серии Визуальных новелл с большим количеством разнообразных историй в своём приложении. Это один из лучших сборников интерактивных историй. Выбирайте свой любимый жанр историй от самых знаменитых авторов, например: Хорроры, Мистика, Романтика, Фантастика или детектив! Выбирает самостоятельно свой путь на прохождение историй, только вы решаете что произойдёт в будущем, ведь каждый ваш выбор влияет на ход дальнейших событий.
Самостоятельно выберите внешний вид вашего персонажа, его стиль, игра предлагает вам разные причёски или одежду.
Во время игры наблюдайте за тем как любой ваш выбор влияет на ход истории.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Неограниченное количество бриллиантов
- Неограниченные билеты
- Объявления удалены
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