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Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)

Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы) 0.9401

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3
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Версия:
0.9401
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Megaloot
Категория:
Игры / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 104 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
19 919

Stories: your choice is matter (коллекция историй) (Мод, Бесплатные покупки) - Ещё одна игра из серии Визуальных новелл с большим количеством разнообразных историй в своём приложении. Это один из лучших сборников интерактивных историй. Выбирайте свой любимый жанр историй от самых знаменитых авторов, например: Хорроры, Мистика, Романтика, Фантастика или детектив! Выбирает самостоятельно свой путь на прохождение историй, только вы решаете что произойдёт в будущем, ведь каждый ваш выбор влияет на ход дальнейших событий.

Самостоятельно выберите внешний вид вашего персонажа, его стиль, игра предлагает вам разные причёски или одежду.

Во время игры наблюдайте за тем как любой ваш выбор влияет на ход истории.


Скриншоты

Информация о модах

  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные билеты
  • Объявления удалены



 Теги темы: Бесплатные покупки, Новеллы

Скачать Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы) 0.9401 взлом

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Скачать Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы) 104 Мб Ссылка 2 104 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Stories: your choices matter (Мод, Премиум выборы)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы Сегодня в 01:34
Какой-то чувак (вернулся хд), Заменили ссылку
0
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Какой-то чувак (вернулся хд)
Какой-то чувак (вернулся хд) Вчера в 19:20
Да, вторая работает (тогда у меня она не работала), но первая все ещё выдает ошибку:
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы В среду в 09:46
Какой-то чувак, Добрый день, ссылки работают
0
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Какой-то чувак
Какой-то чувак В среду в 04:48
Здравствуйте, у вас ссылки битые. Можете пожалуйста обновить их?
0
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Гость Vlad
Гость Vlad 20 января 2024 07:42
На 10 процентах загрузки игра зависает
+3
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