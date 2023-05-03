Описание

Squad Alpha — простая и увлекательная стрелялка. Не игнорируйте игру по охоте и уничтожению врагов выстрелами с непревзойденной силой!





Получите больше от этой простой игры-стрелялки с Squad Alpha со всеми новыми обновлениями, такими как новейший режим отряда, улучшенная графика, улучшенные звуковые эффекты, новые специальные способности. Squad Alpha — лучший способ собрать друзей и хорошо провести время за стрельбой.





Интереснейшая игра в которой вам предстоит управлять собственной группой оперативных агентов и отправится в города которые наполнены преступностью, очистите улицы от плохих парней. Побеждайте врагов и открывайте новые виды вооружения, чтобы становится сильнее вам потребуется прокачивать снаряжение ваших бравых спецназовцев. Сможете ли вы открыть самые мощные пушки и стать самыми опасными агентами в этой игре? В игре вы сможете выбрать разные уровни сложности, проходить одни и те же уровни, но в разной сложности. Вас ждёт множество великолепных уровней и хорошо проработанное управление.