Squad Alpha — простая и увлекательная стрелялка. Не игнорируйте игру по охоте и уничтожению врагов выстрелами с непревзойденной силой!
Получите больше от этой простой игры-стрелялки с Squad Alpha со всеми новыми обновлениями, такими как новейший режим отряда, улучшенная графика, улучшенные звуковые эффекты, новые специальные способности. Squad Alpha — лучший способ собрать друзей и хорошо провести время за стрельбой.
Интереснейшая игра в которой вам предстоит управлять собственной группой оперативных агентов и отправится в города которые наполнены преступностью, очистите улицы от плохих парней. Побеждайте врагов и открывайте новые виды вооружения, чтобы становится сильнее вам потребуется прокачивать снаряжение ваших бравых спецназовцев. Сможете ли вы открыть самые мощные пушки и стать самыми опасными агентами в этой игре? В игре вы сможете выбрать разные уровни сложности, проходить одни и те же уровни, но в разной сложности. Вас ждёт множество великолепных уровней и хорошо проработанное управление.
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- режим бога
- Неограниченные боеприпасы
- Максимальный радиус гранаты
- Скорость пули
- Элитный пропуск разблокирован
- Максимальный уровень сезона
МОД 2
[ Меню игрока ]
- -> режим бога
- -> Убить одним выстрелом
- -> Неограниченные боеприпасы
- -> Максимальный диапазон
- -> Блокировка через стены
- -> Максимальный радиус гранаты
- -> Скорость пули
[Меню учетной записи]
- -> Множитель вознаграждения
- -> Элитный пропуск разблокирован
- -> Максимальный уровень сезона
Скачать Squad Alpha (Мод, Много денег) v1.7.26 MOD APK
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