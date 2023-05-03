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Squad Alpha (Мод, Много денег)

Squad Alpha (Мод, Много денег) 1.7.26

45
4
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Версия:
1.7.26
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Chill Sunday Games
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 588 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
35 055
Скриншоты
Описание

Squad Alpha — простая и увлекательная стрелялка. Не игнорируйте игру по охоте и уничтожению врагов выстрелами с непревзойденной силой!


Получите больше от этой простой игры-стрелялки с Squad Alpha со всеми новыми обновлениями, такими как новейший режим отряда, улучшенная графика, улучшенные звуковые эффекты, новые специальные способности. Squad Alpha — лучший способ собрать друзей и хорошо провести время за стрельбой.


Интереснейшая игра в которой вам предстоит управлять собственной группой оперативных агентов и отправится в города которые наполнены преступностью, очистите улицы от плохих парней. Побеждайте врагов и открывайте новые виды вооружения, чтобы становится сильнее вам потребуется прокачивать снаряжение ваших бравых спецназовцев. Сможете ли вы открыть самые мощные пушки и стать самыми опасными агентами в этой игре? В игре вы сможете выбрать разные уровни сложности, проходить одни и те же уровни, но в разной сложности. Вас ждёт множество великолепных уровней и хорошо проработанное управление.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • режим бога
  • Неограниченные боеприпасы
  • Максимальный радиус гранаты
  • Скорость пули
  • Элитный пропуск разблокирован
  • Максимальный уровень сезона

МОД 2


[ Меню игрока ]

  • -> режим бога
  • -> Убить одним выстрелом
  • -> Неограниченные боеприпасы
  • -> Максимальный диапазон
  • -> Блокировка через стены
  • -> Максимальный радиус гранаты
  • -> Скорость пули

[Меню учетной записи]

  • -> Множитель вознаграждения
  • -> Элитный пропуск разблокирован
  • -> Максимальный уровень сезона
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 Теги темы: Много денег, Встроенный кэш

Скачать Squad Alpha (Мод, Много денег) v1.7.26 MOD APK

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MOD V1 588 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 588 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Squad Alpha (Мод, Много денег)


Комментарии (4)
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Марийец
Марийец 2 февраля 2023 20:31
А как мне в разломы играть?
+6
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Александр
Александр 12 сентября 2021 09:48
​На Асус зенфон 5Z нет много денег...Обновите мод пожалуйста.​​​
+4
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Lensifal
Lensifal Администраторы 9 августа 2021 16:56
Raihe,
Может на некоторых устройствах частичная работа, мы скоро обновим!
-5
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Raihe
Raihe 9 августа 2021 12:00
Мод хороший, но не соответствует описанию на 50%. Да, реклама отключена. Но где, собственно, обещанные МНОГО денег???
+16
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