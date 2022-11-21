Кредо Ниндзя - Удивительная трёхмерная игра о ниндзя ассасинах в которой содержится огромный арсенал вооружения. Получите массу новых эмоций от 3D-стрельбы. Скрывайте свою личность и тайно ликвидируйте заданные цели, обычно люди которых вы ликвидируете состоят в бандах и мешают жизни простого народа. Станьте королём всех регионов, срывайте сделки банд, уничтожайте неугодных людей из этих самых банд. Положите конец правлению злых бандитов в своём городе.

Выслеживайте свою цель и устраняйте её незаметно, чтобы захватить цель используйте умение "Орлиный глаз". Получайте разные вознаграждения за уничтожение врага. Устраняйте главарей преступных группировок с помощью точных выстрелов.