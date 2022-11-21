Кредо Ниндзя: 3D-игра о снайпере-ассасине (Мод, Много денег) 4.6.4
Версия:
4.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
707 INTERACTIVE: Fun Epic Casual Games
Категория:
Обновлено:
Сегодня, 12:18
Возраст:
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
58 470
Кредо Ниндзя - Удивительная трёхмерная игра о ниндзя ассасинах в которой содержится огромный арсенал вооружения. Получите массу новых эмоций от 3D-стрельбы. Скрывайте свою личность и тайно ликвидируйте заданные цели, обычно люди которых вы ликвидируете состоят в бандах и мешают жизни простого народа. Станьте королём всех регионов, срывайте сделки банд, уничтожайте неугодных людей из этих самых банд. Положите конец правлению злых бандитов в своём городе.
Выслеживайте свою цель и устраняйте её незаметно, чтобы захватить цель используйте умение "Орлиный глаз". Получайте разные вознаграждения за уничтожение врага. Устраняйте главарей преступных группировок с помощью точных выстрелов.
Информация о модах
МОД 1
- МОД МЕНЮ
- Бесконечные деньги
МОД 2
- Неограниченная энергия
- Прицел не трясется при прицеливании
- Вы можете получать бесплатные вещи, не видя рекламы.
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