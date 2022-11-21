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Кредо Ниндзя: 3D-игра о снайпере-ассасине (Мод, Много денег)

Кредо Ниндзя: 3D-игра о снайпере-ассасине (Мод, Много денег) 4.6.4

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31
Скачать (126 Мб)
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Версия:
4.6.4
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
707 INTERACTIVE: Fun Epic Casual Games
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 126 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
58 470

Кредо Ниндзя - Удивительная трёхмерная игра о ниндзя ассасинах в которой содержится огромный арсенал вооружения. Получите массу новых эмоций от 3D-стрельбы. Скрывайте свою личность и тайно ликвидируйте заданные цели, обычно люди которых вы ликвидируете состоят в бандах и мешают жизни простого народа. Станьте королём всех регионов, срывайте сделки банд, уничтожайте неугодных людей из этих самых банд. Положите конец правлению злых бандитов в своём городе.

Выслеживайте свою цель и устраняйте её незаметно, чтобы захватить цель используйте умение "Орлиный глаз". Получайте разные вознаграждения за уничтожение врага. Устраняйте главарей преступных группировок с помощью точных выстрелов.


Скриншоты

Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Бесконечные деньги

МОД 2

  • Неограниченная энергия
  • Прицел не трясется при прицеливании
  • Вы можете получать бесплатные вещи, не видя рекламы.
 Теги темы: Много денег, Много алмазов

Скачать Кредо Ниндзя: 3D-игра о снайпере-ассасине (Мод, Много денег) 4.6.4 взлом

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MOD V1 126 Мб MOD V2 126 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 126 Мб MOD V2 (Ссылка 2) 126 Мб

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Отзывы о Кредо Ниндзя: 3D-игра о снайпере-ассасине (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Виктор
Виктор 30 ноября 2022 19:25
Мод скачался, установился и запустился. Но при покупке оружия данные не загружаются и миссии не грузятся. Пишется " Проверьте сеть" , хотя и сеть есть и wi-fi включена.
+15
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Kylo_Ren
Kylo_Ren 21 ноября 2022 21:50
А где MOD V2???
-6
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