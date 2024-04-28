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Last Hope 3: Sniper Zombie War (Мод, Много денег)

Last Hope 3: Sniper Zombie War (Мод, Много денег) 1.5

Используйте разнообразное оружие для борьбы с ордами зомби
20
9
Скачать (190 Мб)
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Требования:
Android 6.0
Разработчик:
JE Software AB
Версия:
1.5
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 190 Мб
id приложения:
com.JESoftware.LastHopeSniper3
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
20
Комментарии:
2
Просмотров:
20 953

Last Hope 3: Sniper Zombie War - захватывающий шутер от третьего лица, который позволяет играть в любое время, даже без подключения к Интернету. Вам предстоит окунуться в захватывающее и напряженное приключение, полное экшена и сражений.


В игре вы будете использовать различное оружие, включая штурмовые винтовки и снайперские винтовки, чтобы справиться с ордами зомби-противников. Каждое оружие обладает уникальными характеристиками, и ваше мастерство в использовании их будет ключом к успеху. Снайперская винтовка особенно полезна при сражениях с боссами, позволяя вам наносить смертельные выстрелы и выживать в трудных ситуациях. Игра предлагает захватывающий сюжетный режим с увлекательными миссиями, где вам предстоит исследовать различные локации и сражаться с врагами. Вас ждут захватывающие схватки и эпические сражения с боссами, которые требуют от вас стратегического мышления и точности.


Last Hope 3: Sniper Zombie War предлагает вам возможность окунуться в мир зомби-апокалипсиса и стать последней надеждой выживших. Готовьтесь к сражениям, улучшайте свое оружие, расправляйтесь со злобными зомби и преодолевайте все препятствия на своем пути. Выживите в этом безумном мире и станьте последней надеждой человечества!


Скриншоты

Информация о модах

[МЕНЮ ИГРЫ]

– Неограниченное количество монет

– Неограниченное количество золота

– Максимальный уровень

[МЕНЮ ИГРОКА]

— Неограниченные боеприпасы

— Без перезарядки

— Максимальный зум


Примечание. Если вы застряли на экране загрузки в разделе загрузки данных... Удалите игру и установите ее заново. Прежде чем открыть его, вручную включите разрешения приложения в разделе «Информация об игре».

 

 Теги темы: Много денег

Скачать Last Hope 3: Sniper Zombie War (Мод, Много денег) 1.5 взлом

Скачать из Google Play
Скачать Last Hope 3: Sniper Zombie War (Мод, Много денег)
190 Мб
Ссылка 2
190 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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Отзывы о Last Hope 3: Sniper Zombie War (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Алексей
Алексей 28 мая 2023 09:30
Игра деже и не запустилась,
0
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Серж
Серж 27 декабря 2022 09:38
Дерьмо полное. Обучение прошёл и всё зависло. Не советую пользоватся
-1
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