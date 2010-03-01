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Dungeon Slasher : Roguelike (Мод, Режим бога)

Dungeon Slasher : Roguelike (Мод, Режим бога) 0.713.1

Сражайтесь с монстрами по очереди, демонстрируя боевые навыки
4
1
Скачать (1 Гб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
96Percent
Версия:
0.713.1
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1 Гб
id приложения:
com.nspgames.dungeonslasher
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
4
Комментарии:
0
Просмотров:
7 579

Добро пожаловать в мир Dungeon Slasher, где вас ожидает захватывающая кампания внутри темных подземелий. В этой игре вы и другие участники будете сражаться с монстрами по очереди, демонстрируя свои боевые навыки и мастерство. Вы вступите в роли могущественных воинов, готовых покорить опасные подземелья и победить всех демонов на своем пути.


Игра предлагает вам ряд захватывающих боевых миссий, где вы сможете проявить свою страсть к уничтожению врагов. Используйте свои опасные атаки и тактические навыки, чтобы преодолеть препятствия и победить монстров. Каждая миссия будет представлять свои сложности, включая боевую местность, разнообразные навыки и опыт, которые вам придется использовать для своей выгоды.


Важной особенностью Dungeon Slasher является возможность фолить - использовать специальные умения, чтобы справиться с трудностями. Однако количество фолов будет ограничено, поэтому вы должны использовать их с умом и тактикой. Ваше мастерство и стратегическое мышление будут определять ваш успех в битвах.


Погрузитесь в мрачные подземелья и станьте настоящим воином, покоряющим мир монстров. Проявите свои навыки, победите врагов и станьте настоящим героем. Будьте готовы к испытаниям, адреналину и захватывающим сражениям, которые ждут вас в этой увлекательной игре.


Скриншоты

Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога


Мод 2


  • Бесплатные покупки
 Теги темы: Режим бога

Скачать Dungeon Slasher : Roguelike (Мод, Режим бога) 0.713.1 взлом

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MOD V1
1 Гб
Ссылка 2 (MOD V1)
1 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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