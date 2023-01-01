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Abyss - Roguelike ARPG (Мод Мега меню)

Abyss - Roguelike ARPG (Мод Мега меню) 2.03

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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Titans Entertainment Limited
Версия:
2.03
Категория:
Игры / Экшен
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 865 Мб
id приложения:
com.titans.abyss
Русский язык:
Нет информации
Лайков:
1
Комментарии:
0
Просмотров:
4 039

Окунитесь в захватывающий и волнующий мир «Abyss — Roguelike ARPG», где вас ждут величественные приключения и неизведанные подземелья. Эта ролевая игра в жанре экшн (ARPG) приглашает вас отправиться в удивительное путешествие сквозь таинственные лабиринты. «Abyss — Roguelike ARPG» предлагает уникальный и непредсказуемый опыт каждый раз, когда вы спускаетесь в глубины подземелья. Благодаря процедурно генерируемым уровням, каждое погружение представляет собой новый вызов, полный опасностей и загадок. Вам предстоит исследовать мрачные комнаты, сражаться с разнообразными монстрами и собирать бесценные сокровища.


В ней вас ждет богатый выбор персонажей и классов, каждый из которых обладает своими уникальными навыками и стилем игры. Вы сможете создать и развить своего героя, выбирая из различных умений и способностей. Бросьте вызов опасностям подземелий и станьте непобедимым воином, могущественным магом или ловким разбойником.



Скриншоты

Информация о модах

- Множитель урона

- Hit Enemy = ResetCooldown

-Без затрат маны

-Dumb Ennemy

 Теги темы: Мод меню

Скачать Abyss - Roguelike ARPG (Мод Мега меню) 2.03 взлом

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Скачать Abyss - Roguelike ARPG (Мод Мега меню)
865 Мб
Ссылка 2
865 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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