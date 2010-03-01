Brawl King - Roguelike (Мод, Много ресурсов) 0.31.29
Погрузитесь в увлекательный мир ролевой игры с Brawl King Roguelike на вашем Android-устройстве. Эта игра обещает доставить игрокам визуальное удовольствие и захватывающие приключения, которые они не забудут.
Brawl King Roguelike предлагает множество интересных задач и испытаний. Вы будете сталкиваться с судьбоносными событиями, исследовать сложные лабиринты и сражаться с разнообразными врагами. Ваш герой будет постоянно развиваться, повышая свой уровень и становясь все сильнее. Собирайте сокровища из сундуков, которые вы найдете на своем пути, и используйте их для улучшения своего персонажа. Создайте репутацию отважного бойца, одолевая многочисленных врагов и преодолевая все трудности, которые ждут вас в этом увлекательном мире.
Неограниченное золото.
Неограниченное количество драгоценных камней.
Неограниченная энергия.
Неограниченный Мифрил.
Незажженный утюг.
Неограниченный Обсидиан.
Неограниченное количество улучшений сфер.
Важная информация:
- Сначала завершите обучение и перезапустите игру, чтобы получить Unlimited Everythings, это будет применяться в секундах при запуске игры.
Скачать Brawl King - Roguelike (Мод, Много ресурсов) 0.31.29 взлом
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство