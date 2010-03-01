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Shades: Shadow Fight Roguelike (Мод, Режим бога)

Shades: Shadow Fight Roguelike (Мод, Режим бога) 1.3.10

Следуйте за Шэдоу в его борьбе с нестабильностью мироздания
10
5
Скачать (166 Мб)
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Требования:
Android 5.1
Разработчик:
NEKKI
Версия:
1.3.10
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 166 Мб
id приложения:
com.nekki.shadowfight.shades
Русский язык:
Есть
Лайков:
10
Комментарии:
4
Просмотров:
10 196

Shadow Fight: Shades - погружает игроков в захватывающий и мистический мир, где каждый момент спокойствия может быть внезапно нарушен. Эта игра обладает глубокой философской подоплекой, напоминая игрокам о непостоянстве мироздания и взаимосвязи между действиями и их последствиями.


В центре сюжета находится главный герой по имени Шэдоу, персонаж, который интуитивно ощущает непостоянство и бренность окружающего мира. Его прежняя жизнь, казавшаяся спокойной и устойчивой, внезапно оказывается под угрозой. Игроки следуют за Шэдоу в его новом приключении, где он должен принять и преодолеть вызовы, нарушающие его мир. "Shadow Fight: Shades" предлагает уникальный игровой опыт, сочетающий элементы боевика и глубокий сюжет. Игроки не только участвуют в захватывающих сражениях и мастерят боевые искусства, но и погружаются в историю, полную мистики и неожиданных поворотов.


Эта игра привлекает своей атмосферой и глубиной сюжета. В ней присутствует мотив преодоления и адаптации к постоянно меняющимся обстоятельствам. Шэдоу, как символ выносливости и стойкости, вдохновляет игроков на преодоление препятствий не только в игровом мире, но и в реальной жизни.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неуязвимость (Режим Бога)
  • Добавить монеты
  • Добавить драгоценные камни
  • Добавить энергию

Примечание: Меню мода на русском языке, его можно изменить на английский в настройках.

 Теги темы: Режим бога

Скачать Shades: Shadow Fight Roguelike (Мод, Режим бога) 1.3.10 взлом

Скачать из Google Play
MOD
166 Мб
Ссылка 2
166 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство

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Отзывы о Shades: Shadow Fight Roguelike (Мод, Режим бога)


Комментарии (4)
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Psiycraft
Psiycraft 24 марта 2024 19:47
Не работает данный мод белый экран!
0
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Ligont
Ligont 5 декабря 2023 07:39
При открытии приложения тупо черный экран
+1
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Lensifal
Lensifal Администраторы 5 декабря 2023 00:19
Itz.shadow,
Добрый день, пока доступен только такой :(
0
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Itz.shadow
Itz.shadow 4 декабря 2023 19:26
Здраствуйте уважаемый админ а будет ли взлом на деньги и кристаллы ответьте пожалуйста как можно быстрее заранее спасибо
0
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