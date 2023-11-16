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Hero Survivors - Spells Maker (Мод меню)

Hero Survivors - Spells Maker (Мод меню) 1.0.186

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Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Imba
Версия:
1.0.186
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 828 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 724

Hero Survivors – Spells Maker - это динамичная игра, в которой игроки становятся легендарными воинами, призванными защищать мир от нашествия злых монстров. Игра предлагает уникальную возможность использовать безграничный творческий потенциал для создания мощных и индивидуализированных заклинаний, чтобы сражаться с ордами врагов.


В Hero Survivors – Spells Maker каждое решение и стратегия имеют важное значение. Игроки должны тщательно планировать свои действия и использовать разнообразные заклинания для преодоления сложностей. Ошибка может привести к катастрофе, что делает игру захватывающей и требующей стратегического мышления.


В руках игроков - оружие и магия, которые помогут в борьбе против монстров, угрожающих миру. Игра предлагает интенсивный игровой процесс с элементами стратегии, где каждый выбор и созданное заклинание может решить судьбу всего мира. Игра обещает стать увлекательным приключением для всех любителей фэнтези и ролевых игр.


Скриншоты

Информация о модах
  • МЕНЮ МОД
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Множитель опыта
  • Неограниченное золото
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Скорость игры
 Теги темы: Мод меню

Скачать Hero Survivors - Spells Maker (Мод меню) 1.0.186 взлом

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Скачать Hero Survivors - Spells Maker (Мод меню) 828 Мб Ссылка 2 828 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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