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Dragon Hills 2 (Мод, Много денег)

Dragon Hills 2 (Мод, Много денег) 1.2.17

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Версия:
1.2.17
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Rebel Twins
Категория:
На русском / Экшен
Обновлено:
Сегодня, 13:28
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 68 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 994
Скриншоты
Описание

Dragon Hills 2 - это захватывающая игра в жанре экшн с уникальным и захватывающим игровым процессом. В этой игре вас ждет увлекательное сочетание фэнтезийных элементов, потрясающей графики и спецэффектов, создающих невероятно интересное игровое окружение. Сюжет игры разворачивается в мире, пострадавшем от пандемии зомби, и ваша главная задача - управлять мощными драконами, чтобы уничтожить всех врагов на своем пути.


Игровой процесс Dragon Hills 2 предоставляет вам возможность с головой окунуться в мир экшна и приключений. Вы будете управлять драконами, способными двигаться под землей и выполнять разрушительные атаки. Вам предстоит пройти через разнообразные уровни, сражаясь с волнами зомби и другими врагами.


Одним из основных элементов игры является разрушение окружающей среды. Вы сможете разрушать здания, прокладывать путь сквозь землю и выполнять различные трюки и удары, чтобы уничтожить своих противников.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать Dragon Hills 2 (Мод, Много денег) v1.2.17 MOD APK

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Скачать Dragon Hills 2 (Мод, Много денег) 68 Мб Ссылка 2 68 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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