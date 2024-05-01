Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в волшебный мир Аландрии. В этом мире опять назревает хаос и беспорядки, злые орки и другие тёмные силы опять объединились чтобы сеять беспорядки по всему миру. Они заполучили величайшую силу волшебного камня Firestone.





Теперь вам предстоит собрать целый отряд храбрых героев и отправится сражаться с сотнями захватчиков.

Все герои будут поделены на классы, они владеют свои уникальным оружием и навыками. Обновляйте экипировку и оружие каждого героя, чтобы проходить быстрее и с меньшими потерями. Кроме того, вы сможете управлять стражами - Ангелами и драконами, которые с лёгкостью могут расправится со всеми врагами.