Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) 2.34
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Holyday Studios
Версия:
2.34
Категория:
На русском / Ролевые / Кликеры
Обновлено:
Вчера, 22:10
Возраст:
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 432
Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в волшебный мир Аландрии. В этом мире опять назревает хаос и беспорядки, злые орки и другие тёмные силы опять объединились чтобы сеять беспорядки по всему миру. Они заполучили величайшую силу волшебного камня Firestone.
Теперь вам предстоит собрать целый отряд храбрых героев и отправится сражаться с сотнями захватчиков.
Все герои будут поделены на классы, они владеют свои уникальным оружием и навыками. Обновляйте экипировку и оружие каждого героя, чтобы проходить быстрее и с меньшими потерями. Кроме того, вы сможете управлять стражами - Ангелами и драконами, которые с лёгкостью могут расправится со всеми врагами.
Информация о модах
- МОД МЕНЮ
- Множитель урона
- Множитель скорости
- режим бога
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