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Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег)

Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) 2.34

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Требования:
Android 4.4
Разработчик:
Holyday Studios
Версия:
2.34
Категория:
На русском / Ролевые / Кликеры
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
6 432

Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) - Отправляйтесь в волшебный мир Аландрии. В этом мире опять назревает хаос и беспорядки, злые орки и другие тёмные силы опять объединились чтобы сеять беспорядки по всему миру. Они заполучили величайшую силу волшебного камня Firestone.


Теперь вам предстоит собрать целый отряд храбрых героев и отправится сражаться с сотнями захватчиков.

Все герои будут поделены на классы, они владеют свои уникальным оружием и навыками. Обновляйте экипировку и оружие каждого героя, чтобы проходить быстрее и с меньшими потерями. Кроме того, вы сможете управлять стражами - Ангелами и драконами, которые с лёгкостью могут расправится со всеми врагами.


Скриншоты

Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Множитель скорости
  • режим бога
 Теги темы: Много денег

Скачать Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) 2.34 взлом

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Скачать Firestone Idle RPG: Tap Fantasy Heroes Battles (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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