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Idle Tycoon: Wild West Clicker (Мод, Много денег)

Idle Tycoon: Wild West Clicker (Мод, Много денег) 1.20.35

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Версия:
1.20.35
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Tamasenco
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 13:41
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 150 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
463
Скриншоты
Описание

Приветствую вас, партнер, в "IDLE TYCOON: WILD WEST CLICKER Game" - месте, где вы можете оставить свой след на песчаных просторах Дикого Запада, стремясь стать непревзойденным бизнес-магнатом! В этой игре с элементами кликера, вам предоставляется шанс построить свою собственную экономическую империю, начиная с малого и достигая невиданных высот.


Ваш путь к богатству начинается с простых доходов и постепенно расширяется до владения целым бизнес-кластером. Каждый клик увеличивает ваш капитал, и с каждым новым предприятием, будь то салун или железная дорога, ваше состояние увеличивается.


Информация о модах

[Меню проигрывателя]

  • Добавить золото
  • Множитель денежной прибыли
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Tycoon: Wild West Clicker (Мод, Много денег) v1.20.35 MOD APK

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Скачать Idle Tycoon: Wild West Clicker (Мод, Много денег) 150 Мб Ссылка 2 150 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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