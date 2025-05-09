Idle Tycoon: Wild West Clicker (Мод, Много денег) 1.20.35
Приветствую вас, партнер, в "IDLE TYCOON: WILD WEST CLICKER Game" - месте, где вы можете оставить свой след на песчаных просторах Дикого Запада, стремясь стать непревзойденным бизнес-магнатом! В этой игре с элементами кликера, вам предоставляется шанс построить свою собственную экономическую империю, начиная с малого и достигая невиданных высот.
Ваш путь к богатству начинается с простых доходов и постепенно расширяется до владения целым бизнес-кластером. Каждый клик увеличивает ваш капитал, и с каждым новым предприятием, будь то салун или железная дорога, ваше состояние увеличивается.
[Меню проигрывателя]
- Добавить золото
- Множитель денежной прибыли
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Запомни▶
Установка
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Формат
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Обычные
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Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.
Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.
Внимание▶
Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.
Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.