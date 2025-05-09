Описание

Приветствую вас, партнер, в "IDLE TYCOON: WILD WEST CLICKER Game" - месте, где вы можете оставить свой след на песчаных просторах Дикого Запада, стремясь стать непревзойденным бизнес-магнатом! В этой игре с элементами кликера, вам предоставляется шанс построить свою собственную экономическую империю, начиная с малого и достигая невиданных высот.





Ваш путь к богатству начинается с простых доходов и постепенно расширяется до владения целым бизнес-кластером. Каждый клик увеличивает ваш капитал, и с каждым новым предприятием, будь то салун или железная дорога, ваше состояние увеличивается.