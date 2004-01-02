android-1.ru / Игры / На русском / В команде чирлидеров (Мод, Unlocked)
В команде чирлидеров (Мод, Unlocked)

В команде чирлидеров (Мод, Unlocked) 1.5.8

3
0
Скачать (130 Мб)
Нужно обновить?
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Coco Play By TabTale
Версия:
1.5.8
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 130 Мб
id приложения:
com.cocoplay.cheerleaders
Русский язык:
Есть
Лайков:
3
Комментарии:
0
Просмотров:
1 565

Cheerleader Champion Dance Off - предоставляет игрокам возможность окунуться в захватывающий мир чирлидинга, где каждый может ощутить себя настоящей звездой поддержки. Вам предстоит не просто стать частью команды, но и продемонстрировать свои таланты в танце и акробатике, соревнуясь с другими командами за титул лучших.


Игра начинается с того, что вы присоединяетесь к команде чирлидеров и принимаете участие в ряде вызовов и соревнований. Ваша задача — выработать синхронность движений, научиться выполнять сложные акробатические элементы и создать неповторимые танцевальные номера, чтобы впечатлить судей и зрителей. Выбор костюмов, музыкального сопровождения и аксессуаров также играет важную роль в создании яркого и запоминающегося образа.


Скриншоты

Информация о модах

Полная версия игры разблокирована и куплена

 Теги темы: Unlocked

Скачать В команде чирлидеров (Мод, Unlocked) 1.5.8 взлом

Скачать из Google Play
Скачать В команде чирлидеров (Мод, Unlocked)
130 Мб
Ссылка 2
130 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
Похожие приложения:
Dungeon Slayer SRPG (Мод меню)
Dungeon Slayer SRPG (Мод меню)
Версия: 2.1.04
Idle Office Tycoon- Money game (Мод, Много денег)
Idle Office Tycoon- Money game (Мод, Много денег)
Версия: 2.3.0
Путешествие во Времени (Мод, Много монет)
Путешествие во Времени (Мод, Много монет)
Версия: 1.0.7
Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег)
Island Clash - Idle Wars (Мод, Много денег)
Версия: 1.0.17
Buff Knight: Offline Idle RPG (Мод меню)
Buff Knight: Offline Idle RPG (Мод меню)
Версия: 1.96
Тизи Город: Моя принцесса игры (Мод, Бесплатные покупки)
Тизи Город: Моя принцесса игры (Мод, Бесплатные покупки)
Версия: 4.11.1
ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег)
ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег)
Версия: 0.1.182
Taxi Simulator Car Driving (Мод, Много денег)
Taxi Simulator Car Driving (Мод, Много денег)
Версия: 1.0

Отзывы о В команде чирлидеров (Мод, Unlocked)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив