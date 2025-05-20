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ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег)

ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег) 0.3.292

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Версия:
0.3.292
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Imba
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Сегодня, 15:32
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 290 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 196
Скриншоты
Описание

ZAlert: Zombie Survivors предлагает игрокам погрузиться в динамичный и визуально привлекательный мир выживания среди зомби-апокалипсиса. Используя низкополигональную графику, игра создает уникальный и запоминающийся визуальный стиль, который отличается от традиционного мрачного и реалистичного подхода большинства игр про зомби.


Игровой процесс сфокусирован на охоте и уничтожении мутантов, которые угрожают безопасным зонам. Геймерам придется рассчитывать каждый свой шаг, используя разнообразное оружие от огнестрельного до взрывчатки для того, чтобы сдерживать натиск врагов и предотвращать их прорывы.


Система прокачки в ZAlert: Zombie Survivors играет ключевую роль в прогрессе игры. Собирая трофеи и ресурсы с побежденных врагов, игроки могут улучшать своё вооружение и базу, делая их более эффективными против постоянно увеличивающейся толпы мутантов. Прогресс в игре также позволяет открывать новые навыки и улучшать уже имеющиеся, что дает возможность игрокам разрабатывать собственные стратегии борьбы и противостоять всё более мощным противникам.


Информация о модах

Много денег

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 Теги темы: Много денег

Скачать ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег) v0.3.292 MOD APK

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Скачать ZAlert: выжившие зомби (Мод, Много денег) 290 Мб Ссылка 2 290 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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