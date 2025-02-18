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Gangs Fighter: Vice Island

Gangs Fighter: Vice Island 0.16.35

Окунитесь в хаос открытого мира и станьте королём улиц
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Версия:
0.16.35
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Starplay DMCC
Категория:
Экшен / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 168 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
0
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Описание

Gangs Fighter: Vice Island приглашает вас в огромный город с открытым миром, где каждая улица полна возможностей для безудержного веселья и хаоса. Управляйте мощными гоночными автомобилями, оттачивайте искусство дрифта и демонстрируйте своё мастерство в экстремальных уличных гонках. Эта игра, вдохновлённая лучшими песочницами, предлагает вам испытать адреналин от управления автомобилем, где каждая поездка — это настоящее приключение.


Сражайтесь с бандами, используйте разнообразное экстремальное оружие и творите настоящий беспредел на улицах мегаполиса. Gangs Fighter: Vice Island дарит вам свободу действий в динамичном и насыщенном экшеном мире, где ваши умения и смелость определяют, кто станет настоящим королём улиц. Приготовьтесь к буре эмоций, безумным трюкам и бесконечным возможностям для творчества в этом захватывающем симуляторе уличных баталий!


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