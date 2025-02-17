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Зомбастик: Игра на выживание (Мод, Без рекламы)

Зомбастик: Игра на выживание (Мод, Без рекламы) 1.0.6

Окунитесь в супермаркет-катакомбы и докажите свое умение выживать в апокалипсисе
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Версия:
1.0.6
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Playmotional Ltd.
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 230 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
3
Скриншоты
Описание

В Zombastic: Survival Game вы оказываетесь в самом центре кошмара, когда некогда оживленный торговый центр превращается в смертельную ловушку. Сквозь брошенные тележки и полки, полные гниющих продуктов, вас поджидают толпы голодных мертвецов. С каждым шагом вы чувствуете, как зомби шутер раскрывает новые грани ужаса: от поискa припасов и оружия до скрытого исследования заброшенных уголков. Запасы ограничены, а помощь не придет, поэтому ваша находчивость станет лучшим союзником в борьбе против всеобъемлющей угрозы.


Проходя темные коридоры, собирайте все, что может подарить еще один день выживания — еду, материалы для крафта, инструменты для вскрытия дверей. Именно вы решаете, как долго продлится эта схватка со смертью, ведь каждая найденная деталь приближает к спасению. Ваш героизм и умение сохранять хладнокровие в экстремальных условиях — единственный ключ к успеху в этом зомби экшен, где страх стирает границы между жизнью и зараженной бездной. Готовы ли вы сделать решающий шаг и принять вызов, от которого зависит ваша судьба?


Информация о модах

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Скачать Зомбастик: Игра на выживание (Мод, Без рекламы) v1.0.6 MOD APK

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Скачать Зомбастик: Игра на выживание (Мод, Без рекламы) 230 Мб Ссылка 2 230 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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