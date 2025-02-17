Описание

В Zombastic: Survival Game вы оказываетесь в самом центре кошмара, когда некогда оживленный торговый центр превращается в смертельную ловушку. Сквозь брошенные тележки и полки, полные гниющих продуктов, вас поджидают толпы голодных мертвецов. С каждым шагом вы чувствуете, как зомби шутер раскрывает новые грани ужаса: от поискa припасов и оружия до скрытого исследования заброшенных уголков. Запасы ограничены, а помощь не придет, поэтому ваша находчивость станет лучшим союзником в борьбе против всеобъемлющей угрозы.





Проходя темные коридоры, собирайте все, что может подарить еще один день выживания — еду, материалы для крафта, инструменты для вскрытия дверей. Именно вы решаете, как долго продлится эта схватка со смертью, ведь каждая найденная деталь приближает к спасению. Ваш героизм и умение сохранять хладнокровие в экстремальных условиях — единственный ключ к успеху в этом зомби экшен, где страх стирает границы между жизнью и зараженной бездной. Готовы ли вы сделать решающий шаг и принять вызов, от которого зависит ваша судьба?