android-1.ru / Игры / Ролевые / I Am Security
I Am Security

I Am Security 1.0.1

Проверьте каждого гостя и обезвредьте угрозы, используя талант охранника
0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.1
Требования:
Android 8.0
Разработчик:
NEW FOLDER GAMES
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 420 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
7
Скриншоты
Описание

В I Am Security вы отвечаете за безопасность клуба, где каждая мелочь способна изменить ход событий. К вам выстраивается очередь гостей, и именно от вашей внимательности зависит, кто получит пропуск внутрь, а кто останется за дверью. Обращайте внимание на любой намек на подозрительную активность, ведь некоторые могут попытаться пронести запрещенные предметы, используя самые хитрые уловки. Для этого в вашем распоряжении металлодетекторы, рентгеновские сканеры и здравый смысл, способный спасти вечеринку от неприятных сюрпризов.


Оттачивайте навыки в досмотре посетителей, научитесь быстро определять, кто не представляет угрозы, а кто явно скрывает что-то неладное. Ошибаться нельзя, ведь один незамеченный предмет может стоить безопасности всем, кто находится за стенами клуба. Развивайтесь, улучшайте методы проверки и обретайте репутацию лучшего охранника, который способен отсеять неблагонадежных клиентов одним взглядом. Готовы ли вы взять на себя ответственность за спокойствие и порядок в этих оживленных стенах? Тогда приступайте к проверке и покажите настоящий профессионализм.


Информация о модах

Полная версия

Показать полностью
 Теги темы: оригинал

Скачать I Am Security v1.0.1 MOD APK

Эта игра отмечена как оригинальная версия
Скачать из Google Play
Скачать I Am Security 420 Мб Ссылка 2 420 Мб
Качай прямо в Telegram без рекламы, на хорошей скорости.


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Secret: Rinnegan (Мод меню)
Secret: Rinnegan (Мод меню)
Version: 1.0
Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked)
Random Adventure Roguelike II (Мод, Unlocked)
Version: 1.3.3
DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)
DevilutionX - порт Diablo 1 (Мод, Unlocked)
Version: 1.5.4
Booming Pinball (Мод Меню)
Booming Pinball (Мод Меню)
Version: 3.0
Wacky Squad (Мод Меню)
Wacky Squad (Мод Меню)
Version: 2.3.313
Старший школьный гангстер
Старший школьный гангстер
Version: 1.7
AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел)
AFK God of Destruction IdleRPG (Мод, Один выстрел)
Version: 0.1.2
The King of Souls (Мод меню)
The King of Souls (Мод меню)
Version: 0.3.28

Отзывы о I Am Security


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив