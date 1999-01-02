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Secret: Rinnegan (Мод меню)

Secret: Rinnegan (Мод меню) 1.0

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Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
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Описание

Secret: Rinnegan — это мобильная игра для Android, сочетающая динамичный экшен и элементы ролевой игры. В ней игрок управляет персонажем, владеющим уникальными способностями, где акцент делается на комбо-атаках и специальных умениях. Геймплей включает быструю смену ударов, а также возможность улучшения характеристик и навыков, что позволяет адаптировать стиль боя под индивидуальные предпочтения.


Сеттинг игры погружает в мир, наполненный мистикой и загадками, где элементы аниме и фэнтези создают особую атмосферу. Помимо одиночного режима, предусмотрены сетевые функции и рейтинговые таблицы, позволяющие игрокам соревноваться друг с другом, что делает игровой процесс ещё более захватывающим и разнообразным.


Информация о модах
  • Меню
  • Множитель урона
  • Множитель защиты
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 Теги темы: Мод меню

Скачать Secret: Rinnegan (Мод меню) v1.0 MOD APK

Скачать Secret: Rinnegan (Мод меню) 543 Мб Ссылка 2 543 Мб

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