Версия:
1.0
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
-
Обновлено:
Сегодня, 22:09
Возраст:
Требуется места:
≈ 543 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
0
Описание
Secret: Rinnegan — это мобильная игра для Android, сочетающая динамичный экшен и элементы ролевой игры. В ней игрок управляет персонажем, владеющим уникальными способностями, где акцент делается на комбо-атаках и специальных умениях. Геймплей включает быструю смену ударов, а также возможность улучшения характеристик и навыков, что позволяет адаптировать стиль боя под индивидуальные предпочтения.
Сеттинг игры погружает в мир, наполненный мистикой и загадками, где элементы аниме и фэнтези создают особую атмосферу. Помимо одиночного режима, предусмотрены сетевые функции и рейтинговые таблицы, позволяющие игрокам соревноваться друг с другом, что делает игровой процесс ещё более захватывающим и разнообразным.
Информация о модах
- Меню
- Множитель урона
- Множитель защиты
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