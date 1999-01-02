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Wacky Squad (Мод Меню)

Wacky Squad (Мод Меню) 2.3.313

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Версия:
2.3.313
Требования:
Android 9
Разработчик:
Gamezaaa
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 400 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
15
Скриншоты
Описание

В игре Wacky Squad вас ждет вихрь динамичных сражений, наполненных потоком магических умений и тактических решений. Маги очищают экран, призывая крутых танкистов и даря мощные баффы, в то время как лучники наносят разрушительный урон, превращая каждую битву в настоящий экшен. Здесь каждое нажатие превращается в момент решающей атаки, а массовые навыки персонажей создают неповторимую атмосферу адреналина.


Погрузитесь в стратегический режим, где выбор правильных защитных башен становится ключевым для обороны вашего города. Замораживающие башни замедляют врагов, огненные наносят урон по площади, молниеносные выпускают бесконечные взрывы, а стихийные призывают танки для поддержки в критические моменты. Улучшение этих оборонительных сооружений повышает их эффективность и дарит бонусы вашим героям, превращая каждое сражение в настоящее испытание стратегического гения.


Информация о модах

Меню модов

Множитель урона

Множитель защиты

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 Теги темы: Мод меню

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