Описание

В игре Wacky Squad вас ждет вихрь динамичных сражений, наполненных потоком магических умений и тактических решений. Маги очищают экран, призывая крутых танкистов и даря мощные баффы, в то время как лучники наносят разрушительный урон, превращая каждую битву в настоящий экшен. Здесь каждое нажатие превращается в момент решающей атаки, а массовые навыки персонажей создают неповторимую атмосферу адреналина.





Погрузитесь в стратегический режим, где выбор правильных защитных башен становится ключевым для обороны вашего города. Замораживающие башни замедляют врагов, огненные наносят урон по площади, молниеносные выпускают бесконечные взрывы, а стихийные призывают танки для поддержки в критические моменты. Улучшение этих оборонительных сооружений повышает их эффективность и дарит бонусы вашим героям, превращая каждое сражение в настоящее испытание стратегического гения.