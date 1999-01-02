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The King of Souls (Мод меню)

The King of Souls (Мод меню) 0.3.27

Погрузитесь в эпический мир мифических сил: создайте команду, меняющую судьбы
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Версия:
0.3.27
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
XQ GAMES CO., LTD
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
13
Скриншоты
Описание

The King of Souls приглашает вас отправиться в незабываемое героическое путешествие по волшебной стране Plotia, где легендарные герои из литературы, фольклора и мифологии оживают в виде уникальных душ. Создайте идеальную команду, комбинируя разнообразные классы и элементы, чтобы воплотить в жизнь самые смелые тактические замыслы и открыть для себя новые горизонты в мире мифических сил.


В игре души разделены на три редкости — редкие, уникальные и эпические — и представлены шестью классами: рыцарь, убийца, волшебник, колдун, лучник и жрец, а также четырьмя стихиями: вода, огонь, ветер и земля. Каждая душа обладает собственным набором навыков, а их уникальные узлы, основанные на предыстории персонажей, дарят дополнительные баффы способностей. Погрузитесь в увлекательные истории своих героев и соберите команду, которая вместе станет мощной силой, способной изменить судьбы целых миров!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Множитель урона
  • Режим Бога
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 Теги темы: Мод меню

Скачать The King of Souls (Мод меню) v0.3.27 MOD APK

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Скачать The King of Souls (Мод меню) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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