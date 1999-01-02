Описание

The King of Souls приглашает вас отправиться в незабываемое героическое путешествие по волшебной стране Plotia, где легендарные герои из литературы, фольклора и мифологии оживают в виде уникальных душ. Создайте идеальную команду, комбинируя разнообразные классы и элементы, чтобы воплотить в жизнь самые смелые тактические замыслы и открыть для себя новые горизонты в мире мифических сил.





В игре души разделены на три редкости — редкие, уникальные и эпические — и представлены шестью классами: рыцарь, убийца, волшебник, колдун, лучник и жрец, а также четырьмя стихиями: вода, огонь, ветер и земля. Каждая душа обладает собственным набором навыков, а их уникальные узлы, основанные на предыстории персонажей, дарят дополнительные баффы способностей. Погрузитесь в увлекательные истории своих героев и соберите команду, которая вместе станет мощной силой, способной изменить судьбы целых миров!