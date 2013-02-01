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It Takes Three to Tango (Мод, Unlocked)

It Takes Three to Tango (Мод, Unlocked) 1.0.3

Погрузитесь в интерактивное танго эмоций: любовь, страсть и судьба в каждом выборе
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Версия:
1.0.3
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Hosted Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
2
Скриншоты
Описание

В игре It Takes Three to Tango вы отправляетесь в уединённое место, где прошлое и настоящее переплетаются в захватывающем повествовании. Прибыв в хижину покойного дяди, вы надеетесь разобраться в его наследии и собственных запутанных чувствах. Но когда на пороге появляются неожиданные гости — ваш бывший и его очаровательная лучшая подруга — спокойные выходные быстро превращаются в вихрь эмоций и интриг.


Этот интерактивный роман на 90 000 слов полностью полагается на силу текста и вашего воображения, позволяя вам влиять на развитие сюжета через каждое принятое решение. В ловушке обстоятельств открываются старые раны, вспыхивают необузданные чувства, а давно похороненные секреты начинают выходить на поверхность. Каждая ваша мысль и каждое действие определяют, дадите ли вы прошлой любви второй шанс, найдете утешение в объятиях неожиданного союзника или пойдёте по новому, неизведанному пути.


Откройте для себя историю, где каждое слово и каждая пауза насыщены смыслом, а выбор, который вы делаете, становится ключом к разгадке не только чужих тайн, но и собственной судьбы. Эта история — настоящее путешествие по лабиринтам души, где любовь, страсть и жизненные решения сплетаются в единое целое, превращая обычные выходные в моменты, способные изменить всё.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано без рекламы

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 Теги темы: Unlocked

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Скачать It Takes Three to Tango (Мод, Unlocked) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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