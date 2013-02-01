Описание

В игре It Takes Three to Tango вы отправляетесь в уединённое место, где прошлое и настоящее переплетаются в захватывающем повествовании. Прибыв в хижину покойного дяди, вы надеетесь разобраться в его наследии и собственных запутанных чувствах. Но когда на пороге появляются неожиданные гости — ваш бывший и его очаровательная лучшая подруга — спокойные выходные быстро превращаются в вихрь эмоций и интриг.





Этот интерактивный роман на 90 000 слов полностью полагается на силу текста и вашего воображения, позволяя вам влиять на развитие сюжета через каждое принятое решение. В ловушке обстоятельств открываются старые раны, вспыхивают необузданные чувства, а давно похороненные секреты начинают выходить на поверхность. Каждая ваша мысль и каждое действие определяют, дадите ли вы прошлой любви второй шанс, найдете утешение в объятиях неожиданного союзника или пойдёте по новому, неизведанному пути.





Откройте для себя историю, где каждое слово и каждая пауза насыщены смыслом, а выбор, который вы делаете, становится ключом к разгадке не только чужих тайн, но и собственной судьбы. Эта история — настоящее путешествие по лабиринтам души, где любовь, страсть и жизненные решения сплетаются в единое целое, превращая обычные выходные в моменты, способные изменить всё.