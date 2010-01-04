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Cassette Beasts (Мод, Все DLC)

Cassette Beasts (Мод, Все DLC) 1.5.2

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Версия:
1.5.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Raw Fury
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 737 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8
Скриншоты
Описание

Cassette Beasts предлагает уникальный взгляд на классические битвы с монстрами, превращая процесс захвата и сражений в необычное приключение.


Игроки окажутся в Новый Виррал — таинственном месте, оторванном от материка, но полным неожиданных открытий. Вместо привычного захвата монстров, здесь вы записываете их на кассеты, сохраняя их силу и используя её в бою.


Каждое сражение требует стратегии и тактики, ведь вам предстоит столкнуться с множеством противников. Откройте обширный мир, исследуйте тайны и станьте мастером кассетных существ в Cassette Beasts!


Информация о модах

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