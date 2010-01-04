Описание

Cassette Beasts предлагает уникальный взгляд на классические битвы с монстрами, превращая процесс захвата и сражений в необычное приключение.





Игроки окажутся в Новый Виррал — таинственном месте, оторванном от материка, но полным неожиданных открытий. Вместо привычного захвата монстров, здесь вы записываете их на кассеты, сохраняя их силу и используя её в бою.





Каждое сражение требует стратегии и тактики, ведь вам предстоит столкнуться с множеством противников. Откройте обширный мир, исследуйте тайны и станьте мастером кассетных существ в Cassette Beasts!