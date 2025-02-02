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Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег)

Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег) 0.9

Станьте охотником на призраков и спасите мир от потусторонних сил
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Версия:
0.9
Требования:
Android 7.1
Разработчик:
Miniclip.com
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 133 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
54
Скриншоты
Описание

Ghost Invasion: Idle Hunter — это захватывающая ролевая игра с динамичным геймплеем, яркой графикой и бесконечными возможностями для развития. Вам предстоит взять на себя роль героя, сражающегося с призраками и другими потусторонними созданиями, которые проникли в мир людей. Игра предлагает увлекательный сеттинг, где каждый шаг вперёд открывает новые испытания.


Используйте уникальное оружие, улучшайте экипировку и развивайте навыки, чтобы справляться с растущей угрозой. Битвы с мощными боссами и исследование новых, более опасных локаций требуют тактического подхода и подготовки. Ghost Invasion: Idle Hunter предлагает увлекательный и нескончаемый процесс, где каждая победа укрепляет вас в роли непревзойдённого охотника на призраков. Готовы ли вы принять вызов и спасти мир?


Информация о модах
  • МОД МЕНЮ
  • Неограниченные ресурсы
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Скачать Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег) v0.9 MOD APK

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Скачать Ghost Invasion: Idle Hunter (Мод, Много денег) 133 Мб Ссылка 2 133 Мб

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Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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