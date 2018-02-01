android-1.ru / Игры / Ролевые / Backpack Attack (Мод меню)
Backpack Attack (Мод меню)

Backpack Attack (Мод меню) 1.0.2

0
0
Скачать
Нужно обновить?
Версия:
1.0.2
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
ABI Game Studio
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 108 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
73
Скриншоты
Описание

Backpack Attack приглашает вас в мир динамичного и стратегического экшена, где каждый уровень бросает вам новый вызов! Здесь ваша задача не просто выжить, но и продумывать каждый шаг: адаптировать стратегию, выбирать подходящее оружие и планировать размещение снаряжения. С каждым пройденным уровнем вас ждут новые враги и препятствия, поэтому ваше умение подстраиваться под ситуацию будет решающим фактором успеха.


По мере продвижения собирайте и улучшайте арсенал, чтобы сделать свой рюкзак максимально эффективным. Открывайте мощные способности и создавайте уникальные комбинации, которые помогут вам победить врагов. Стратегический подход, увлекательный игровой процесс и многообразие тактик в Backpack Attack гарантируют увлекательное время и неизменно свежие испытания!


Информация о модах
  • Меню модов
  • Режим Бога
Показать полностью
 Теги темы: Мод меню

Скачать Backpack Attack (Мод меню) v1.0.2 MOD APK

Скачать из Google Play
Скачать Backpack Attack (Мод меню) 108 Мб Ссылка 2 108 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Похожие приложения:
Isekai Dispatcher (Мод, Режим бога)
Isekai Dispatcher (Мод, Режим бога)
Version: 1.0.18
Поднятие вечеринки VIP (Мод Меню)
Поднятие вечеринки VIP (Мод Меню)
Version: 6.1.8
Башня и Луки (Мод Меню)
Башня и Луки (Мод Меню)
Version: 1.010
Run Goddess (Мод меню)
Run Goddess (Мод меню)
Version: 0.0.1
Going Princess : AFK Rush (Мод меню)
Going Princess : AFK Rush (Мод меню)
Version: 0.81
25 Magic Knight Ln (Мод, Скорость игры)
25 Magic Knight Ln (Мод, Скорость игры)
Version: 1.0.50
Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню)
Hunter Ignition: Idle RPG (Мод меню)
Version: 1.18.2
Heavens' Revolution (Мод, Unlocked)
Heavens' Revolution (Мод, Unlocked)
Version: 1.0.8

Отзывы о Backpack Attack (Мод меню)


Комментарии (0)
Комментировать
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив