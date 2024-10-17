Революция небес: Лев среди кипариса — это интерактивный ретрофутуристический фэнтезийный роман от Питера Адриана Бехравеша, вдохновленный культурой и атмосферой Ирана восемнадцатого века. В этой игре ваш выбор определяет развитие сюжета и будущее мира, полного магии, технологий и приключений. Игра представляет собой полностью текстовый роман, состоящий из 270 000 слов и сотен возможных вариантов. Без графики и звуковых эффектов, она позволяет вам погрузиться в увлекательное повествование, используя силу вашего воображения.
Ваш герой — талантливый алхимик, находящийся на стыке магии и технологий. Изучайте науки, которые управляют как материальным миром, так и небесами. Освойте искусство создания пороха и сложных машин, варите зелья, которые могут исцелить даже самые тяжелые болезни, и раскрывайте секреты древней астралхимии. По мере развития сюжета вы сможете научиться восстанавливать космический корабль, чтобы отправиться в другой мир, или даже управлять гигантским роботом в эпических сражениях. Каждое ваше решение может изменить ход истории и судьбу всего мира.
1. Разблокированные истории
2. Разблокировано отсутствие рекламы
3. Улучшенная статистика (личная статистика)
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