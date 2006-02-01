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The Ghost and the Golem (Мод, Без рекламы)

The Ghost and the Golem (Мод, Без рекламы) 1.0.7

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Версия:
1.0.7
Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Choice of Games LLC
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 10 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
90
Скриншоты
Описание

The Ghost and the Golem — это интерактивный исторический фэнтезийный роман, в котором вам предстоит взять на себя роль жителя маленькой еврейской деревни в 1881 году на границе Польши и Украины. Жизнь в вашей деревне, словно замешанная на контрастах: сладость повседневных радостей соседствует с горечью реальности, полной опасностей. Вас окружают свадебные торжества с клезмерской музыкой, традиционные семейные узы, которые укрепляются через ритуалы, и тихие молитвы в маленькой синагоге.


Однако спокойное течение жизни внезапно нарушается, когда до вас доходят слухи о волне антисемитских погромов, охвативших Российскую империю. Ваше сообщество оказывается на грани разрушения, и единственное, что может спасти вашу деревню, — это древний амулет, обладающий загадочной силой. Но будет ли его магия достаточной, чтобы защитить вас и ваших близких?


Вам предстоит сделать выбор: заключать ли союзы с солдатами, крестьянами, бандитами или даже демонами? Использовать ли силу амулета для защиты или искать другие пути? Каждый ваш шаг определяет судьбу деревни и ее жителей. Сможете ли вы раскрыть правду, спрятанную за древними текстами, и использовать ее во благо?


The Ghost and the Golem — это игра, где каждое ваше решение важно, где история и магия сплетаются в интригующий сюжет, и где ваше воображение является главным инструментом. Погружаясь в эту игру, вы отправляетесь в опасное, но увлекательное путешествие по страницам истории, наполненным мистикой, напряжением и культурными нюансами еврейского народа.


Информация о модах

1. Разблокированные истории

2. Разблокировано отсутствие рекламы

3. Улучшенная статистика (все таланты)

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 Теги темы: Без рекламы

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Скачать The Ghost and the Golem (Мод, Без рекламы) 10 Мб Ссылка 2 10 Мб

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