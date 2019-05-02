Описание

МГЛА: РПГ хоррор idle экшн — погрузитесь в мрачный мир, где страх и опасность окружают вас на каждом шагу. В этой захватывающей idle ролевой игре вам предстоит сразиться с ужасающими монстрами и эволюционировать от простого человека до могущественного чудовища, чтобы преодолеть все преграды на пути к своей цели — найти пропавшую дочь.





Исследуйте открытый мир, захваченный зловещими пришельцами, и сражайтесь с безжалостными боссами, каждый из которых представляет смертельную угрозу. Прокачивайте своего героя, открывайте новые навыки и способности, чтобы выжить в этом хаосе и стать сильнее. Но помните: каждое ваше решение влияет на судьбу вашего персонажа и окружающих.





В ходе своего приключения вы встретите выживших жителей Миссури, которые могут стать как вашими союзниками, так и врагами. Выбирайте пути взаимодействия, решайте сложные квесты и раскройте все тайны этого ужасающего мира. Сможете ли вы сохранить свою человечность, или тьма поглотит вас целиком?