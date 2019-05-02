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МГЛА: РПГ хоррор idle экшн (Мод, Много денег)

МГЛА: РПГ хоррор idle экшн (Мод, Много денег) 1.5.6

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Версия:
1.5.6
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
Euphoria Horror Games
Категория:
Ролевые / На русском
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 344 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
8 286
Скриншоты
Описание

МГЛА: РПГ хоррор idle экшн — погрузитесь в мрачный мир, где страх и опасность окружают вас на каждом шагу. В этой захватывающей idle ролевой игре вам предстоит сразиться с ужасающими монстрами и эволюционировать от простого человека до могущественного чудовища, чтобы преодолеть все преграды на пути к своей цели — найти пропавшую дочь.


Исследуйте открытый мир, захваченный зловещими пришельцами, и сражайтесь с безжалостными боссами, каждый из которых представляет смертельную угрозу. Прокачивайте своего героя, открывайте новые навыки и способности, чтобы выжить в этом хаосе и стать сильнее. Но помните: каждое ваше решение влияет на судьбу вашего персонажа и окружающих.


В ходе своего приключения вы встретите выживших жителей Миссури, которые могут стать как вашими союзниками, так и врагами. Выбирайте пути взаимодействия, решайте сложные квесты и раскройте все тайны этого ужасающего мира. Сможете ли вы сохранить свою человечность, или тьма поглотит вас целиком?


Информация о модах

Когда наличных денег достаточно, их использование не уменьшит сумму, а наоборот, увеличит ее.

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 Теги темы: Много денег

Скачать МГЛА: РПГ хоррор idle экшн (Мод, Много денег) v1.5.6 MOD APK

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Скачать МГЛА: РПГ хоррор idle экшн (Мод, Много денег) 344 Мб Ссылка 2 344 Мб
Старые версии МГЛА: РПГ хоррор idle экшн
Version 1.1


Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о МГЛА: РПГ хоррор idle экшн (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Яков
Яков 14 декабря 2024 17:01
Блин, сделай чел, на опыт прибавку, ну этот гринд затрахал уже
+1
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Гость Максим
Гость Максим 1 декабря 2024 11:00
Игра не запускается.
+10
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