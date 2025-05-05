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Death and Taxes (Мод, Unlocked)

Death and Taxes (Мод, Unlocked) 1.2.94

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Версия:
1.2.94
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
Placeholder Gameworks
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Сегодня, 12:16
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 799 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
546
Скриншоты
Описание

Death and Taxes - это уникальная игра, которая предлагает вам взять на себя роль Мрачного Жнеца, одного из сотрудников Загробной канцелярии, обремененной бюрократией и внутренними конфликтами. Вдохновленная такими играми, как «Papers, Please», «Reigns», «Beholder» и «Animal Inspector», эта игра погружает вас в мир, где каждое ваше решение имеет серьезные последствия.


Ваша задача - решать, кто будет жить, а кто умрет, под руководством неумолимого Рока. Вы будете вершить судьбы людей, принимая решения, которые повлияют на вселенское Равновесие. Будьте внимательны и мудры в своих выборах, потому что ваши действия будут иметь влияние на судьбу планеты, могут спасти ее или привести к хаосу, войнам и разрушениям.


В игре вас ждет множество незабываемых персонажей из потустороннего мира, некоторые из которых странные, а другие просто безумные. Вы раскроете коварные планы по уничтожению всего живого и сможете сделать карьеру, поднявшись до менеджера среднего звена. Ваша судьба и судьба мира - в ваших костлявых руках!


Информация о модах

Разблокирован весь DLC

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 Теги темы: Unlocked

Скачать Death and Taxes (Мод, Unlocked) v1.2.94 MOD APK

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Скачать Death and Taxes (Мод, Unlocked) 799 Мб Ссылка 2 799 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

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Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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