Описание

Death and Taxes - это уникальная игра, которая предлагает вам взять на себя роль Мрачного Жнеца, одного из сотрудников Загробной канцелярии, обремененной бюрократией и внутренними конфликтами. Вдохновленная такими играми, как «Papers, Please», «Reigns», «Beholder» и «Animal Inspector», эта игра погружает вас в мир, где каждое ваше решение имеет серьезные последствия.





Ваша задача - решать, кто будет жить, а кто умрет, под руководством неумолимого Рока. Вы будете вершить судьбы людей, принимая решения, которые повлияют на вселенское Равновесие. Будьте внимательны и мудры в своих выборах, потому что ваши действия будут иметь влияние на судьбу планеты, могут спасти ее или привести к хаосу, войнам и разрушениям.





В игре вас ждет множество незабываемых персонажей из потустороннего мира, некоторые из которых странные, а другие просто безумные. Вы раскроете коварные планы по уничтожению всего живого и сможете сделать карьеру, поднявшись до менеджера среднего звена. Ваша судьба и судьба мира - в ваших костлявых руках!