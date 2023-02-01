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Десертики своими руками (Мод, Бесплатные награды)

Десертики своими руками (Мод, Бесплатные награды) 2.7.1.0

4
4
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Версия:
2.7.1.0
Требования:
Android 6.0
Разработчик:
CrazyLabs LTD
Категория:
Симуляторы / На русском
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 140 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
2 302
Скриншоты
Описание

Десертики своими руками - у всех нас бывают дни, когда мы просто не чувствуем себя творческими, но все же хотим приготовить десерт для кого-то из нашей семьи или друзей. Dessert DIY — идеальный вариант для своевременного приготовления десертов без стресса, связанного с попыткой создать что-то с нуля.


Вы когда-нибудь были в ситуации, когда вам нужно было сделать что-то для своей семьи, чего нельзя найти в продуктовом магазине? Тот момент, когда вы вынуждены приготовить десерт с нуля за 5 минут? Мы знаем, каково это. Вот почему мы создали Dessert DIY — чтобы помочь людям преодолеть трудности и вызвать улыбку на их лицах. В Dessert DIY игроки выступают в роли мастера десертов и составляют рецепт. Благодаря игровому процессу, основанному на физике, и простому в освоении механизму управления наша игра достаточно проста для детей, но есть также множество новых задач, ожидающих новичков и опытных игроков.


Информация о модах

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 Теги темы: Бесплатные награды

Скачать Десертики своими руками (Мод, Бесплатные награды) v2.7.1.0 MOD APK

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Скачать Десертики своими руками (Мод, Бесплатные награды) 140 Мб Ссылка 2 140 Мб

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