Idle Tycoon: Space Company - это захватывающая игра-симулятор, в которой игроки могут стать магнатами космической индустрии и строить свою космическую империю. В этой игре вам предстоит модернизировать и создавать ракеты, удовлетворяя потребности различных клиентов и развивая свой бизнес.





Вы сможете исследовать новые технологии, чтобы создавать более продвинутые ракеты, и нанимать талантливых астронавтов, которые будут пилотировать ваши космические корабли. Каждое действие в игре может принести вам прибыль, и ваша цель - стать самым богатым и успешным предпринимателем во вселенной.





Idle Tycoon: Space Company предлагает увлекательный игровой процесс, где вам придется принимать стратегические решения, чтобы развивать свой бизнес. Если вы мечтаете о владении космической империей, эта игра поможет вам воплотить свои амбиции в жизнь.