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Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег)

Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег) 1.14.18

16
3
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Bling Bling Games GmbH
Версия:
1.14.18
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 78 Мб
id приложения:
com.blingblinggames.idlespacecompany
Русский язык:
Есть
Лайков:
16
Комментарии:
0
Просмотров:
8 107

Idle Tycoon: Space Company - это захватывающая игра-симулятор, в которой игроки могут стать магнатами космической индустрии и строить свою космическую империю. В этой игре вам предстоит модернизировать и создавать ракеты, удовлетворяя потребности различных клиентов и развивая свой бизнес.


Вы сможете исследовать новые технологии, чтобы создавать более продвинутые ракеты, и нанимать талантливых астронавтов, которые будут пилотировать ваши космические корабли. Каждое действие в игре может принести вам прибыль, и ваша цель - стать самым богатым и успешным предпринимателем во вселенной.


Idle Tycoon: Space Company предлагает увлекательный игровой процесс, где вам придется принимать стратегические решения, чтобы развивать свой бизнес. Если вы мечтаете о владении космической империей, эта игра поможет вам воплотить свои амбиции в жизнь.


Скриншоты

Информация о модах

МЕНЮ МОД

Быстрая скорость

Высокая награда деньги

 Теги темы: Много денег

Скачать Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег) 1.14.18 взлом

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Скачать Idle магнат: космос-команда (Мод, Много денег) 78 Мб Ссылка 2 78 Мб

Часто задавемые вопросы: Установка, ошибки
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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