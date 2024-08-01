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Дизайн моего дома (Мод, Много денег)

Дизайн моего дома (Мод, Много денег) 5.5.8

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Версия:
5.5.8
Требования:
Android 4.4
Разработчик:
CookApps
Категория:
Без интернета / На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 57 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
7 840
Скриншоты
Описание

My Home Design - Modern City – это не просто игра о дизайне; это шанс погрузиться в быстрый и многогранный мир современного города и понять, как изменились требования к дому среди его жителей. Вам предоставляется возможность взять на себя роль дизайнера интерьеров, стремящегося удовлетворить потребности жителей города, которые ищут уют в сердце метрополии.


В процессе игры вы будете сотрудничать с различными клиентами, каждый из которых имеет свой уникальный взгляд на идеальное жилое пространство. От лофтов на крыше до модных студий - ваша задача - преобразить их мечты в реальность, используя множество доступных вам декоративных элементов и мебели.


Особенность игры в том, что она дает глубокое погружение в культуру и динамику Нью-Йорка. В каждом проекте, который вы берете на себя, вы не только создаете красивое жилое пространство, но и учитываете личную историю, предпочтения и особенности личности вашего клиента.



Информация о модах

1. Неограниченное золото

2. Неограниченное количество бриллиантов

3. Неограниченное количество жизней

4. Премиум

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 Теги темы: Много денег

Скачать Дизайн моего дома (Мод, Много денег) v5.5.8 MOD APK

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Скачать Дизайн моего дома (Мод, Много денег) 57 Мб Ссылка 2 57 Мб

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Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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