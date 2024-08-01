My Home Design - Modern City – это не просто игра о дизайне; это шанс погрузиться в быстрый и многогранный мир современного города и понять, как изменились требования к дому среди его жителей. Вам предоставляется возможность взять на себя роль дизайнера интерьеров, стремящегося удовлетворить потребности жителей города, которые ищут уют в сердце метрополии.
В процессе игры вы будете сотрудничать с различными клиентами, каждый из которых имеет свой уникальный взгляд на идеальное жилое пространство. От лофтов на крыше до модных студий - ваша задача - преобразить их мечты в реальность, используя множество доступных вам декоративных элементов и мебели.
Особенность игры в том, что она дает глубокое погружение в культуру и динамику Нью-Йорка. В каждом проекте, который вы берете на себя, вы не только создаете красивое жилое пространство, но и учитываете личную историю, предпочтения и особенности личности вашего клиента.
1. Неограниченное золото
2. Неограниченное количество бриллиантов
3. Неограниченное количество жизней
4. Премиум
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