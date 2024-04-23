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Idle Police Tycoon－Police Game (Мод, Много денег)

Idle Police Tycoon－Police Game (Мод, Много денег) 1.0.12.8

13
5
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Требования:
Android 5.0
Разработчик:
Codigames
Версия:
1.0.12.8
Категория:
На русском / Симуляторы
Обновлено:
Возраст:
3+
Требуется места:
≈ 126 Мб
id приложения:
com.codigames.idle.police.department.tycoon.cop
Русский язык:
Есть
Лайков:
13
Комментарии:
0
Просмотров:
4 973

Idle Police Tycoon - это игра-симулятор управления полицейским участком, где игроки могут взять на себя роль менеджера и управлять работой полицейских офисов. В этой игре вам предстоит заботиться о безопасности города, расставлять полицейских офицеров по разным районам, расследовать преступления и улучшать инфраструктуру полицейского участка.


Игра предоставляет игрокам возможность понять, как функционирует полицейская служба и какие аспекты управления ей приходится учитывать. Вы будете принимать важные решения о распределении ресурсов, улучшении офисов, обучении персонала и многом другом. Idle Police Tycoon также позволяет игрокам наблюдать за развитием своего полицейского участка и управлять им в реальном времени. Эта игра предоставляет возможность углубиться в атмосферу работы полицейских и почувствовать, какое это быть на их месте.



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Информация о модах
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 Теги темы: Много денег

Скачать Idle Police Tycoon－Police Game (Мод, Много денег) 1.0.12.8 взлом

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Скачать Idle Police Tycoon－Police Game (Мод, Много денег)
126 Мб
Ссылка 2
126 Мб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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