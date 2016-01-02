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Mutiny Пираты: РПГ игры на выживание (Мод меню)

Mutiny Пираты: РПГ игры на выживание 0.49.2

Мод менюВстроенный кэш
12
5
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Версия:
0.49.2
Требования:
Android 7.0
Разработчик:
Helio Games
Категория:
На русском / Приключения / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
16+
Требуется места:
≈ 516 Мб
Русский язык:
Есть
Просмотров:
27 153
Скриншоты
Описание

Mutiny: Pirate Survival RPG - это увлекательная ролевая игра на выживание, которая погружает игроков в захватывающий мир пиратов и приключений. В этой игре игроки должны выживать в опасных условиях, исследовать огромный мир и строить свой собственный корабль и флот. Но что делает эту игру настолько интересной и оригинальной?


Первое, что бросается в глаза, это пиратская тематика игры. Игроки становятся пиратами, путешествующими по морям и островам, исследуя таинственные места и сражаясь с врагами. Эта тема добавляет игре уникальный и захватывающий характер.


Основной элемент игры - это выживание. Игроки должны заботиться о своем персонаже, обеспечивать его едой, водой и защитой от врагов. Постоянная борьба за выживание создает напряженность и вызывает необходимость стратегического планирования. В игре также присутствует элемент исследования. Игроки могут исследовать разные местности, открывать новые острова, находить сокровища и ресурсы. Это придает игре глубину и разнообразие.



Информация о модах

Мод 1

  • МОД МЕНЮ
  • Навык Одного Удара
  • Режим Бога
  • Бесплатный Крафт / Бесплатная Сборка / Бесплатный Сплит
  • Максимальная долговечность
  • Открыты некоторые VIP-возможности


Мод 2

  • Бесплатный крафт
  • Бесконечная прочность предметов
  • Вы можете делиться отдельными элементами
  • Все рецепты доступны для крафта, даже те, которые не покупаются
  • Некоторые VIP-возможности открыты
  • Меню МОД:
  1. Магический сплит
  2. Бафф-плеер
  3. Глупый ИИ
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 Теги темы: Мод меню, Встроенный кэш

Скачать Mutiny Пираты: РПГ игры на выживание (Мод меню) v0.49.2 MOD APK

Скачать из Google Play
MOD V1 516 Мб MOD V1 (Ссылка 2) 516 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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Отзывы о Mutiny Пираты: РПГ игры на выживание (Мод меню)


Комментарии (5)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 10 мая 2023 23:56
Гость,
Думаю нет или выключить все функции в мод меню, если это возможно
+1
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Гость
Гость 10 мая 2023 23:12
Можно как-нибудь отключить мод?
-3
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Gir
Gir 16 февраля 2023 18:45
Зачем Вы выставляете этот мод??????? Бянят зразу!!!! Профит от закачке???? Уроды вы конченые
-5
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Ban
Ban 15 декабря 2022 16:15
Обязательно будут и забанят
-5
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Saga1484
Saga1484 17 декабря 2020 16:28
Банить не будут?
+4
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