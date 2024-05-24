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Sky: Дети Света (Мод, Unlocked)

Sky: Дети Света (Мод, Unlocked) 0.25.6 (268169)

Захватывающее приключение в магическом мире
185
50
Скачать (1.9 Гб)
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Требования:
Android 8.0
Разработчик:
thatgamecompany inc
Версия:
0.25.6 (268169)
Категория:
На русском / Приключения / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
7+
Требуется места:
≈ 1.9 Гб
id приложения:
com.tgc.sky.android
Русский язык:
Есть
Лайков:
185
Комментарии:
9
Просмотров:
81 660

Sky: Children of the Light - это захватывающее приключение, которое перенесет вас в удивительный мир, наполненный загадками и тайнами. В этой игре вы берете на себя роль маленького духа, путешествующего по небесам, чтобы приносить свет и радость другим. Ваша цель - восстановить утраченные звезды и воссоединить разбросанных духов, чтобы восстановить баланс в этом магическом мире.


Один из наиболее впечатляющих аспектов игры - ее визуальное исполнение. Разработчики уделили огромное внимание деталям, создавая красочные и живописные локации, которые просто завораживают. Игровой мир оживает благодаря потрясающей графике и анимации, что делает каждое ваше путешествие по этому миру незабываемым.


Игровой процесс в Sky: Children of the Light также уникален. Вы будете исследовать разнообразные области, решать головоломки и выполнять задания, чтобы продвигаться вперед и приносить свет другим духам. Кроме того, вам предоставляется возможность взаимодействовать с другими игроками в реальном времени. Вы сможете встречать и помогать другим духам, обмениваться эмоциями и сотрудничать для достижения общей цели.


Скриншоты

Информация о модах

Меню мода

  • Тупой враг (некоторые враги не атакуют)
  • Полет не потребляет выносливость
  • Эффект крыльев не истекает (он истечет визуально)
 Теги темы: Unlocked, Встроенный кэш

Скачать Sky: Дети Света (Мод, Unlocked) 0.25.6 (268169) взлом

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Скачать Sky: Дети Света (Мод, Unlocked)
1.9 Гб
Ссылка 2
1.9 Гб

Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
Или прочитайте Руководство
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Отзывы о Sky: Дети Света (Мод, Unlocked)


Комментарии (9)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 17 мая 2024 10:56
RUSAKAKSU, извините за неудобства
0
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RUSAKAKSU
RUSAKAKSU 17 мая 2024 05:09
Не рабочий мод! Вылетает после заставки. Ориг на максималках отлично себя чувствует
0
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Lensifal
Lensifal Администраторы 15 апреля 2024 10:30
Алиса, постараемся скоро обновить
0
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Алиса
Алиса 15 апреля 2024 07:35
Здравствуйте дорогие разработчики. Мод частично сработал, но я не могу заходить на другие локации кроме самой начальной, прошу исправить эту ошибку!
0
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Филицыя
Филицыя 22 января 2024 07:02
😔Первый раз скачав эту игру я бегала и не понимала что делать, но тут поевился,игрок Испанец🧐, и сказал: Я помогу тебе🙃...
Несколько дней в реальном времени мы играли вместе🫣.
Не разу меня не оставил в одиночку, мы изучили эту игру, и это было самое время в этой игре.
Это очень отмосферная игра, но в компании ище больше.🥺
Извините я играла без мода.🤷🏻‍♀️🥹
+6
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Minerva Dyon
Minerva Dyon 5 августа 2023 19:32
Черный экран, не запускается
+3
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Приветики^^
Приветики^^ 7 ноября 2022 15:00
Вика,
А ты не дурная?
-12
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Вика
Вика 5 ноября 2022 23:32
Вика,
Вика,
Вика,

Крч взлом отстой

Вика,
Ты дурной?
-14
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Вика
Вика 19 мая 2022 16:06
Не работает
+43
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