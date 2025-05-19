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HERETIC GODS (Мод, Много денег)

HERETIC GODS (Мод, Много денег) 1.40.06

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Версия:
1.40.06
Требования:
Android 4.1
Разработчик:
Curacha Games
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Сегодня, 14:43
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 66 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
4 585
Скриншоты
Описание

HERETIC GODS - это захватывающая ролевая игра в жанре темного фэнтези, которая отправит вас в путешествие по демоническому святилищу, населенному мертвецами. В этой игре нет повторяющихся сценариев: каждый раз 3D-подземелье создается случайным образом. HERETIC GODS обладает уникальными игровыми характеристиками, которые сделают ваше приключение незабываемым.


Система игры напоминает шедевральную игру Diablo и была оптимизирована для мобильных устройств, обеспечивая легкость и удобство в управлении, при этом сохраняя великолепную графику, которая погружает вас в мрачную атмосферу игры. Нет ограничений по расходу валюты или выносливости - вы свободно исследуете мир и сражаетесь с монстрами, когда захотите.


Эта игра - настоящий подарок для любителей жанра и ролевых игр в целом. Она предлагает вам уникальный опыт и позволяет почувствовать себя настоящим героем в мире мрака и магии. Скачайте игру и отправьтесь в опасное путешествие, где каждый шаг может стать вашим последним, но награда будет столь же велика, как и опасность.



Информация о модах

МОД МЕНЮ

Убийство одним ударом

Режим Бога

Неограниченное золото

VIP-разблокирован

Скорость игры

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 Теги темы: RPG, Много денег

Скачать HERETIC GODS (Мод, Много денег) v1.40.06 MOD APK

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Скачать HERETIC GODS (Мод, Много денег) 66 Мб Ссылка 2 66 Мб

Запомни

Установка .apks осуществляется через Split APKs Installer — это нужно для корректной распаковки компонентов.

Формат .xapk открывается через XAPK Installer. Если файл скачан как .zip или .bin, просто переименуйте его в .xapk.

Обычные .apk можно запускать напрямую через любой современный файловый менеджер.

🌐

Работа в фоне

Некоторые модифицированные приложения могут использовать фоновую активность для обхода защиты, подключения к внутренним серверам или автоматической проверки обновлений.

Если вы не хотите, чтобы приложение функционировало в фоне, просто отключите эту опцию при первом запуске.

⚠️

Внимание

Из-за изменения подписи и вмешательства в код, антивирус может воспринимать приложение как потенциальную угрозу.

Это ложное срабатывание — мод проверен и безопасен, но вы устанавливаете его на свой страх и риск.


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Отзывы о HERETIC GODS (Мод, Много денег)


Комментарии (2)
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Lensifal
Lensifal Администраторы 1 апреля 2023 00:07
Виктория, Здравствуйте, если на очки не сделан мод, возможно разработчик мода не смог этого сделать :)
0
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Виктория
Виктория 31 марта 2023 10:15
Ребят взломайте на очки умений пожалуста
0
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