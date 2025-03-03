Описание

Dungeon Ward изображает таинственную жизнь гигантских монстров в недрах. Они охраняют опасное оружие и живут на легендарном острове драконов. Происходит множество интересных историй о том, как выжить и кровопролитных войнах. Система построения создает таинственные проходы и темное пространство, которое делает все размытым. Как герой, вы вместе с друзьями возьмете на себя задачу поиска древних сокровищ, демонстрируя свои таланты в борьбе.





Чтобы игроки могли испытать более захватывающее путешествие в Dungeon Ward, система обновила контент и внешний вид с помощью обновлений. Прежде всего, игрокам будет позволено переиграть первые три раунда, чтобы набраться опыта, получить базовые навыки и привыкнуть к этой опасной жизни.





Подземные ходы изменены в дизайне и структуре, чтобы упростить задачу, и игрок может просто найти выход после того, как выиграет сундук с сокровищами. Важные изменения, связанные с силой богов-хранителей и моих монстров, помогут улучшить напряженную ситуацию. Игроки могут получить доступ к более красивому интерфейсу и более аккуратно расположенным клавишам управления. Игроки сделают запрос на создание персонажа, подождут определенное время и станут свидетелями процесса изменения. Теперь ошибки в работе персонажа устранены.