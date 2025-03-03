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Dungeon Ward - offline RPG (Мод, Много денег)

Dungeon Ward - offline RPG (Мод, Много денег) 2025.3.3

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Версия:
2025.3.3
Требования:
Android 5.1
Разработчик:
František Liška
Категория:
Игры / Ролевые
Обновлено:
Возраст:
12+
Требуется места:
≈ 746 Мб
Русский язык:
Нет информации
Просмотров:
8 726
Скриншоты
Описание

Dungeon Ward изображает таинственную жизнь гигантских монстров в недрах. Они охраняют опасное оружие и живут на легендарном острове драконов. Происходит множество интересных историй о том, как выжить и кровопролитных войнах. Система построения создает таинственные проходы и темное пространство, которое делает все размытым. Как герой, вы вместе с друзьями возьмете на себя задачу поиска древних сокровищ, демонстрируя свои таланты в борьбе.


Чтобы игроки могли испытать более захватывающее путешествие в Dungeon Ward, система обновила контент и внешний вид с помощью обновлений. Прежде всего, игрокам будет позволено переиграть первые три раунда, чтобы набраться опыта, получить базовые навыки и привыкнуть к этой опасной жизни. 


Подземные ходы изменены в дизайне и структуре, чтобы упростить задачу, и игрок может просто найти выход после того, как выиграет сундук с сокровищами. Важные изменения, связанные с силой богов-хранителей и моих монстров, помогут улучшить напряженную ситуацию. Игроки могут получить доступ к более красивому интерфейсу и более аккуратно расположенным клавишам управления. Игроки сделают запрос на создание персонажа, подождут определенное время и станут свидетелями процесса изменения. Теперь ошибки в работе персонажа устранены.


Информация о модах

МОД 1

  • МОД МЕНЮ
  • Одно попадание Убивает.
  • Неограниченное количество драгоценных камней.
  • Высокая цена продажи Золота.
  • 999 Очков статистики.
  • Приобретен премиум-пакет ADS.
  • Обойти Античит 


МОД 2

  • МОД МЕНЮ
  • Множитель урона
  • Режим бога
  • Неограниченное количество бриллиантов
  • Неограниченные очки навыков
  • Неограниченное количество очков атрибутов
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 Теги темы: Много денег

Скачать Dungeon Ward - offline RPG (Мод, Много денег) v2025.3.3 MOD APK

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MOD V1 746 Мб Ссылка 2 (Мод 1) 746 Мб

Установка, ошибки, перевод игр на Русский
Для установки .APKS используйте: Split APKS
Для установки .XAPK используйте: XAPK Installer
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